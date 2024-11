En lo referente a las víctimas, el reporte resalta que se debe respetar la decisión de aquellas personas que no deseen participar activamente de los procesos. En buena medida esto se da porque deben encontrarse cara a cara con sus victimarios y revivir momentos traumáticos.

Por lo tanto, se hace énfasis en la importancia de que exista un acompañamiento psicológico y la posibilidad de obtener representación a través de agrupaciones de víctimas o abogados. En el caso de que la víctima no desee representación y acuda ante el tribunal personalmente, se advierte de la necesidad de un manejo quirúrgico de la audiencia con el fin de que los victimarios y sus delitos no sean el centro de atención. "Las víctimas del conflicto armado pueden sentir que su gobierno los ha abandonado, y los procesos de justicia restaurativa pueden solidificar este sentimiento. Más aún si no los tratan en igualdad de condiciones con los perpetradores", establece el reporte.