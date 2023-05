“A diferencia tuya, a mí no me regalaron la curul”: Katherine Miranda se despacha contra Mafe Carrascal y sacan chispas en Twitter

Las representantes Katherine Miranda y María Fernanda Carrascal tuvieron una fuerte discusión por cuenta de críticas mutuas que se lanzaron en redes sociales. Aunque las dos son de la coalición de Gobierno, en las últimas semanas han tenido diferencias, sobre todo porque Miranda ha tenido duras posturas por algunas políticas del presidente Gustavo Petro.

Todo inició porque Carrascal, que pertenece al Pacto Histórico, lanzó críticas contra Miranda porque no asistió a una sesión en la Comisión de Acusación de la Cámara donde se archivó una investigación contra el fiscal general Francisco Barbosa.

Aunque en su momento Miranda contó que se excusó de dicha sesión por estar al frente del Plan Nacional de Desarrollo, en redes sociales empezaron a mencionarla por su inasistencia.

Querida, a diferencia tuya a mi no me regalaron la curul, tengo voz y no me

prohíben hablar.



No saboteo, lo hago de frente y más cuando quieren meter micos como la expropiación en el Plan de Desarrollo. No tengo la culpa que uds no hagan mayorías!



Yo critico hoy, lo mismo que… — Katherine Miranda (@MirandaBogota) May 15, 2023

Carrascal aprovechó dichos trinos para asegurar que “Miranda parece más de oposición” y que “no se le puede llamar independencia a un saboteo constante”. Esas afirmaciones de la congresista del Pacto Histórico hicieron estallar a Miranda, quien acudió a la misma vía para responder y asegura que es independiente y que se debe a su electorado.

Katherine Miranda Foto: Diana Rey Melo Bogotá, Colombia Miércoles 27 de enero de 2019 - Foto: DIANA REY MELO

“Ojalá fuera por un trino, y no por tus intereses particulares. No se le puede llamar independiente a un saboteo constante, ¿o se te olvida quién saboteó el primer día de discusión del PND y descompletó el cuórum? Saboteo en la tributaria, en el PND, en acusaciones, sales en los medios con una cara, pero tienes 20 distintas. Más como independiente por trinos como el tuyo”, dijo Carrascal a Miranda.

De inmediato Miranda le contestó: “Querida, a diferencia tuya, a mí no me regalaron la curul, tengo voz y no me prohíben hablar. No saboteo, lo hago de frente y más cuando quieren meter micos como la expropiación en el Plan de Desarrollo. ¡No tengo la culpa que ustedes no hagan mayorías! Yo critico hoy, lo mismo que criticaba en el gobierno Duque. ¡No como tú, que hoy haces maromas para justificar lo que ayer denunciabas!”.

María Fernanda Carrascal Mafe Carrascal, representante a la Cámara por el movimiento Pacto Histórico. Congresista 2022-2026 Bogotá, julio 18 de 2022 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Evidentemente molesta por las palabras de Miranda, Carrascal respondió que no le regalaron su curul. “Y lo sabes, porque en los 15 años de carrera que tengo, me encontré muchas veces contigo, es más, fuimos compañeras de causas y hasta de Liderazgo por Bogotá en Uniandes. Entré en esa lista luego de meses de negociación y acuerdos, por mi trabajo social y político, también me prepararé, en la misma facultad tuya en URosario. Entrar por lista cerrada, que también requiere un esfuerzo, no me castra, no me quita la voz ni mi agencia, he sido coherente con mi visión del mundo, las causas que defiendo y mi proyecto político. No sé si puedes decir lo mismo. Es muy bajo pretender demeritar a otras mujeres. Podrás haber sacado los votos que quieras, pero no olvides que llegaste de la mano de Mockus y eso no demerita tu camino, lo que sí lo hace son las bajezas que andas haciendo, el hambre de poder, la manipulación, el romper acuerdos, el sabotear el trabajo de tus colegas. Bienvenida la crítica, pero con las cartas sobre la mesa, no jugando por debajo y posando ante de los medios con mentiras. Saludos, nos vemos en plenaria”.

La discusión en redes sociales se ha vuelto viral, ya que las dos congresistas tienen bastantes seguidores por su trabajo en el Legislativo. Lo cierto es que Miranda ha tenido una actitud crítica frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y ha aplaudido lo que a su juicio es benéfico para los colombianos, pero ha sido dura con algunos temas que podrían afectar a la ciudadanía.

Katherine Miranda, representante a la Cámara del partido Alianza Verde. Congresista 2022-2026 Bogotá, julio 18 de 2022 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde, es blanco de todo tipo de ataques del petrismo en redes sociales. El inconformismo tiene origen el pasado 26 de abril, cuando la congresista tuvo que ausentarse de una sesión de la Comisión de Acusaciones en la que se decidió no abrir una investigación contra el fiscal Francisco Barbosa, a raíz de las denuncias de la fiscal Angélica Monsalve.

Otros dos congresistas del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta y Jorge Alejandro Ocampo, no estuvieron presentes en la sesión y el representante Alirio Uribe votó a favor de no abrir la investigación. Sin embargo, todas las críticas se enfocaron en Miranda.

La representante explicó su ausencia en la sesión, asegurando que, por la presentación de la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo como una de las líderes de la construcción del texto, se excusó un día antes.

“El día 25 de abril presenté excusa de asistencia a la Comisión de Acusaciones, porque el día siguiente debía presentar la ponencia del Plan de Desarrollo, que por tiempos en la ley debía discutirse a más tardar el 2 de mayo, de lo contrario se caía el Plan de Desarrollo del presidente. Es fácil para algunos hablar sin conocimiento”, expresó Miranda en su cuenta de Twitter.

A pesar de esto, las críticas no pararon, ya que varios usuarios petristas en Twitter asociaron su ausencia en la sesión con sus conocidas críticas a varias de las iniciativas del Gobierno. La congresista respondió a varias personas que exigían explicaciones, pero los ataques continuaron, acusándola de hacer parte de la oposición por sus reparos.

“Han caído muy bajo, es lamentable el machismo de este país. ¿No pueden soportar que una mujer piense por sí sola y no sea comité de aplausos?”, publicó la congresista en Twitter.