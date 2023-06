A la niñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, la ‘chuzaron’ similar al expresidente Álvaro Uribe, a quien la Corte Suprema interceptó por “error”

El escándalo que se generó por las declaraciones de la Fiscalía General de la Nación en las que reveló que Marelbys Meza, la exniñera de la jefe de Gabinete Laura Sarabia, estaba siendo interceptada ilegalmente, tendría varias similitudes con la chuzada ilegal que sufrió el expresidente Álvaro Uribe hace unos años cuando la Corte Suprema de Justicia lo interceptó equivocadamente.

Ocurrió en el año 2016 cuando Uribe aún era senador. El escándalo salió a la luz un par de años después cuando se conocieron unos documentos del alto tribunal en el que se dejaba en evidencia que el exmandatario y líder del Centro Democrático estaba siendo interceptado ilegalmente por un supuesto “error”.

El hecho se descubrió cuando se reveló que el número personal de Uribe reposaba en los documentos de la Corte como si fuera el celular de Nilton Córdoba Manyoma, un representante a la Cámara por el Chocó que estaba siendo investigado por el Cartel de la toga, por supuestamente haber pagado 200 millones de pesos para frenar una captura en su contra.

Álvaro Uribe terminó interceptado por la Corte en un proceso que no era el de él. - Foto: alexandra ruiz poveda-semana

“Hablé con un parlamentario con quien no tengo contacto. Lo hice porque me escribió y quería apoyar a nuestro candidato presidencial, sobre el parlamentario hay una investigación y entonces me empezaron a interceptar como que yo fuera el parlamentario”, afirmó Uribe en el 2018 cuando se conoció el escándalo.

En ese momento el expresidente resultó interceptado por el alto tribunal por esa confusión, el problema fue que desde entonces ya se adelantaba el proceso del expresidente Uribe y el senador Iván Cepeda, uno de los casos más sonados y polémicos de la justicia colombiana en los últimos tiempos.

El exmagistrado José Luis Barceló en ese momento dijo que a pesar del “error” de la Corte en el proceso de Nilton Córdoba, las interceptaciones en contra de Uribe servirían para ese proceso contra Cepeda por supuesta presión a testigos. Posteriormente, como conoció el país, el proceso judicial resultó dando una voltereta en la que Uribe resultó siendo el investigado. El proceso hoy continúa en la Fiscalía.

El caso de Marelbys Mesa tiene similitudes con lo que le sucedió a Uribe. Y es que según reveló el fiscal general Francisco Barbosa, Meza fue confundida -aunque por ahora no se sabe si por error- con alias ‘La Madrina’, una supuesta integrante del Clan del Golfo.

En la investigación en contra del exrepresentante Nilton Córdoba se ordenó chuzar el celular de Uribe, según reconoció la Corte, por "error".

Según la denuncia, se trataría de una mujer que se encarga de la cocina de alias Siopas, uno de los principales cabecillas de ese grupo criminal.

“La construcción miserable, por decir lo menos, de una historia en un informe que además vuelve a una de las personas como una de las encargadas de cocinarle a alias Siopas, cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, y vuelven a la señora que iba a atender la casa por días como alias La Madrina, encargarle de realizarle los giros de plata, comprarle comidas y llevar memorias con información como órdenes impartidas por el comandante Omar, segundo cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, a los demás frentes”, informó el fiscal.

De hecho, Chocó vuelve a ser protagonista de ambas historias, ya que la investigación en contra de la exniñera de Sarabia se habría ordenado por un fiscal de ese departamento.

Según informó el fiscal Barbosa, esas chuzadas ilegales en contra de Meza tuvieron sustento en un “informe falso producido por la Policía Nacional y la DIJIN”, afirmó.

Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia. - Foto: Semana

Ante la revelación del escándalo, Meza le dijo a SEMANA que siente “tristeza” por lo que está sucediendo y que haya resultado interceptada ilegalmente por estos hechos.

“El presidente (Petro) sabe, me conoce. Yo trabajé en la campaña. Le di amor, alma, vida y sombrero. Él sabe que yo le di mucho amor”, sostuvo en medio de lágrimas. “Yo en esta vida no he hecho sino trabajar. Yo solo sé trabajar”, aseguró la exniñera de Laura Sarabia.

En ambos casos no se ha determinado puntualmente quién dio la orden de hacer las chuzadas, si se trató de un error, o simplemente se ajustó la información y los documentos para interceptar ilegalmente a una persona y afectar su reputación.