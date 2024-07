A Petro no le gustaron los aplausos a Netanyahu en el Congreso de EE.UU. y pidió “aplaudir la democracia y no a Hitler”

“Hoy pareciera que no fuese así, no existen muchos de esos protagonistas, pero lo que hay que pedirle a esa sociedad de los Estados Unidos, que es tan diversa como la francesa y como la nuestra hoy, con inmigrantes todos, bueno, es una historia tensa, pero hay que solicitarle a esa juventud, sobre todo estadounidense, que ojo, la lucha es por la libertad y la democracia, y la hermandad humana”, anotó.

También afirmó: “Como lo demostraron sus abuelos cuando entraron a esta ciudad a liberarla, con los resistentes franceses y españoles, que fueron la primera línea de la marcha que llegó al Arco del Triunfo. Así que este es el momento de nuevo, y no olviden que su puesto es la libertad y no Hitler, es aplaudir la democracia y no aplaudir a Hitler y su genocidio, hay que entender esa historia para volver a repetirla, pero no como comedia, sino como un gran esfuerzo común de toda la humanidad”.