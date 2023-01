Acoso sexual en el Congreso: presidentes de Senado y Cámara anuncian importante medida, ¿de qué se trata?

Tras las explosivas declaraciones dadas por el exsenador Gustavo Bolívar, en entrevista con SEMANA, en las que habla de una supuesta red de trata de mujeres en el Congreso, los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, tomaron la primera medida para investigar, sancionar y prevenir estos casos.

El exsenador aseguró que cuatro mujeres le denunciaron estos hechos y señaló que en ellos estarían involucradas seis personas, entre senadores y otros funcionarios que trabajan que en el recinto legislativo.

De acuerdo con Bolívar, las mujeres son esclavizadas sexualmente con contratos de prestación de servicios de “dos o tres meses”.

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo

El exsenador Gustavo Bolívar le reveló a SEMANA que en el Congreso existiría una red de acoso sexual contra las mujeres - Foto: Mario Inti- SEMANA

Tras estas denuncias y todo el revuelo que se ha generado, Racero y Barreras hicieron una declaración conjunta en la que anunciaron la creación de un protocolo de protección a las mujeres que trabajan en el Legislativo.

“Preparamos con equipos de expertos psicólogos y abogados un estricto protocolo de protección a las mujeres que trabajan en el Congreso, pero más allá también es un protocolo de protección contra el abuso y el acoso sexual contra las mujeres colombianas”, indicaron Barreras y Racero.

Presidentes de Senado @RoyBarreras y Cámara @DavidRacero anuncian protocolo de protección para las mujeres trabajadoras del Congreso de la República y linea de denuncia segura de eventuales casos de abuso sexual pic.twitter.com/2nzXA2JItH — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) January 16, 2023

Según dieron a conocer, este protocolo fue creado con el liderazgo de la Comisión Legal de la Mujer del Congreso junto a más 10 organizaciones de la sociedad civil, expertas en temas de mujer.

“Con este protocolo se hará el seguimiento y sanción ante los posibles casos de abuso contra la mujer y violencias basadas en género”, indica la declaración.

Quienes quieran dar a conocer casos de acoso sexual en el Congreso pueden escribir a Denunciasegura@senado.gov.co - Foto: Guillermo Torres /Semana

De acuerdo con el senador Barreras, actualmente se están finiquitando los detalles del protocolo, que será dado a conocer el próximo lunes 23 de enero.

Igualmente, los presidentes de Senado y Cámara dieron a conocer un canal de denuncia segura de eventuales casos de abuso sexual. Quienes quieran dar a conocer estos casos pueden escribir a denunciasegura@senado.gov.co

Otras acciones

Paralelo a ello, desde la semana pasada, el representante del Centro Democrático Juan Espinal le pidió en las últimas horas a la Comisión de Ética de la Cámara iniciar investigación de oficio sobre lo dicho por Bolívar, pues estas declaraciones “no pueden quedar en una entrevista”.

Jhon Jairo Roldán, presidente de la Comisión de Ética del Senado - Foto: Congreso de la República

“Será de gran importancia escuchar al señor Gustavo Bolívar, este tipo de señalamientos al Congreso no pueden quedar en una entrevista, si existen responsables, deben ser investigados”, apuntó Espinal.

En carta dirigida al presidente de esta corporación, Andrés Montes, el representante Espinal pide investigar si algún representante a la Cámara estaría involucrado en esta supuesta red de acoso sexual.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Ética del Senado, Jhon Jairo Roldán, anunció desde el martes pasado que en esta corporación también se investigarán estas denuncias, para lo cual anunció que citará al exsenador Bolívar.

“Ante las afirmaciones del exsenador Gustavo Bolívar, nosotros, de oficio, la Comisión de Ética, ha iniciado una indagación disciplinaria respecto a lo que dijo en el programa en la revista SEMANA, con Vicky Dávila”, aseguró el congresista a este medio.

Roldán dijo que la investigación será contra los congresistas en general, luego de que Bolívar denunciara que hay parlamentarios involucrados en estos hechos. “El transcurso de la investigación derivará los presuntos responsables y el curso de la misma”, anunció el senador de Cambio Radical.

El congresista dijo que, por ahora, el único indicio que tienen sobre estas graves denuncias son las declaraciones de Bolívar, ya que, según dijo, nunca antes había escuchado un tema similar.