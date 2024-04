Agarrón entre Gustavo Petro y Paloma Valencia por la sequía en Bogotá; el presidente la señaló de “depredar”

El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, sostuvieron una fuerte discusión en redes sociales porque él, como exalcalde de Bogotá, no asume parte de la responsabilidad de la sequía y la falta de previsiones para enfrentar el fenómeno de El Niño que tiene a los capitalinos en riesgo de quedarse sin agua si, en menos de 60 días, no llueve.

Petro no se quedó callado y le respondió a la Senadora: “Ay Dios. no puede pensar la senadora sin depredar ”, dijo.

“Usted (Petro) tomó la decisión de no construir Chingaza 2 en contravía de un proyecto del acueducto que llevaba muchos años siendo diseñado. Claro que el proyecto tenía costos ambientales (todas las decisiones tienen costos), tanto como no hacerlo, tenía costos en el suministro de agua. Usted, Presidente, tomó una decisión, ese era su trabajo. Pero por lo menos asuma su parte de responsabilidad de las consecuencias, en vez dedicarse a juzgar a otros con supremacía moral”.

Y continuó: “Sus decisiones caprichosas sin sustento técnico nos llevaron a no tener agua, nos llevarán a no tener gas muy pronto y a pagarlo muy caro a un dictador, a tener un país controlado por grupos terroristas a los que usted solo da beneficios, a no tener sistema de salud o a tener uno fracasado como el cubano o el mexicano, unas fuerzas armadas maniatadas, un sector productivo detenido y un país que casi no crece económicamente y, por lo tanto, que se empobrece. ¿Quién es el depredador?”