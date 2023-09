Agmeth Escaf se despachó tras abucheo en Barranquilla: “Fue un ataque rastrero por venganza”. Culpó a Máximo Noriega

Sobre esto, Escaf, en su cuenta personal de X (antes Twitter), a las 6 de la tarde del mismo 27 de septiembre, escribió: “¿Nadie me quiere en Barranquilla y por eso me abuchean en la calle? Quieren imponer esa narrativa. Quieren hacer creer que el presidente Petro ha perdido apoyo popular en Barranquilla y que por eso, recibo ataques”.

“Lo que pasó hoy al final de la marcha pasó con personas que como yo también marcharon a favor de las reformas del Gobierno, no con opositores, sino con supuestos ‘aliados’. No se trata de ningún descontento ciudadano contra el Gobierno como lo quieren hacer ver, se trata del pequeño grupo de secuaces de @Maximo_NoriegaR y de su esposa, que no soportan NO SER ellos quienes representen al Pacto en la ciudad y me acusan de haber impedido que Máximo tuviera aval de Colombia Humana y quedara fuera de la contienda”, prosiguió.

Y aseveró que no se rendirá: “Por mi parte seguiré saliendo y defendiendo al Pacto Histórico de corruptos y oportunistas. Así me griten, me abucheen, me inventen infamias. Seguiré firme liderando el #Cambio en el Atlántico, así a algunos eso no les guste porque se les dañó el negocio y no podrán seguir haciendo de las suyas a costillas de decir que son ‘petristas’”.