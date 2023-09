Luego de una jornada de marchas, el presidente Petro visitará hoy y mañana varias localidades de Bogotá

Estas jornadas son denominadas por la presidencia como “Gobierno con el pueblo”, no obstante, han surgido críticas y preocupación entre algunos candidatos a la Alcaldía de Bogotá, debido a que no se conocen con claridad los criterios para la elección de los lugares y el propósito para realizar estos eventos, a pocos días de las elecciones regionales.

No obstante, una fuente de la Presidencia le dijo al diario El Tiempo que la elección de estas tres localidades, no se basa en sus niveles de inseguridad o problemáticas sociales, sino en su alta densidad poblacional, lo que las convierte en “zonas de concentración popular”.