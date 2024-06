Rectora pide no reversar acuerdo logrado en la reforma a la educación: “No respetarlo es un revés para la democracia”

A.M.: La autonomía está reconocida por la Constitución. Aquí lo refleja la ponencia acordada por los diferentes sectores. Se busca que se preserven los principios para que cada institución tenga la posibilidad de determinar sus estatutos, reglamentos y formas de actuar, de acuerdo con su naturaleza, organización y misión. De tal manera que me parece que si se respeta tal como está aprobado el proyecto de ley estatutaria, claramente recoge los principios de la autonomía, que se deben preservar y respetar.

A.M.: Primero tengo que señalar que estoy completamente en desacuerdo. La propuesta original nos conducía a discusiones que se dieron hace 30 años, cuando se planteó la Ley 30. Antes de ser algo progresista, condujo a discusiones del pasado. El texto original dejaba por fuera asuntos fundamentales en los que hemos venido trabajando en todo el sistema educativo, como lo son la calidad y preservación de este. Dejaba por fuera asuntos fundamentales como, por ejemplo, el sistema mixto. Desconocer que el sistema educativo colombiano se conforma no solamente de universidades estatales, sino también no estatales, me parece que va en desmedro del avance de la educación. Además, se estaba dejando por fuera toda la perspectiva de fomento respecto a la obligación del Gobierno para apalancar procesos, tanto en universidades estatales como no estatales.