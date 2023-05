Al estilo Nayib Bukele, Jaime Arizabaleta promete megacárcel en Cali para combatir delincuencia

El candidato a la Aalcaldía de Cali Jaime Arizabaleta presentó este lunes -22 de mayo - una propuesta que dará bastante de qué hablar.

Se trata de una estrategia que implementaría para combatir la delincuencia en Cali ya que, según él, es una de las ciudades más inseguras y donde confluyen distintas acciones delincuenciales.

Por esa razón, indicó que construirá una megacárcel como lo hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para “meter a la cárcel a todos los bandidos y corruptos de Cali”.

“La situación de Cali es alarmante porque se vive una guerra desde hace 10 años. Estamos en el top 50 de las ciudades más violentas del mundo, hoy estamos en el puesto 32. Cali, como se dice en México, es un enclave ideal del negocio del narcotráfico por su ubicación geográfica”, dijo Arizabaleta.

Señaló que en Cali hay 142 bandas criminales que tienen en jaque a la ciudad, justamente por el dinero del narcotráfico y la permisividad para delinquir sin que haya una estrategia clara para frenar estas acciones.

“No es posible que en una ciudad como Cali el presupuesto para seguridad sea tan mínimo. Entre otras cosas, he propuesto la construcción de la cárcel más grande de toda América Latina para meter allí sicarios, ladrones y los corruptos que se han robado esta ciudad”, reiteró.

En diálogo con SEMANA, Arizabaleta dijo que se asesorará del Gobierno de Bukele porque tiene una buena relación y porque los modelos que funcionado deben implementarse en Colombia. Además, indicó que el hacinamiento carcelario se está convirtiendo en una excusa para no enviar a los delincuentes a las cárceles y por eso, se necesitan grandes centros de reclusión.

Como sabe que su propuesta generará polémica y críticas por parte de quienes aseguran que en El Salvador hay una violación a los derechos humanos, se adelanta y dice que pueden tener la certeza de que en Colombia hay muchísimas más violaciones de derechos humanos por cuenta del hacinamiento carcelario.

“El hacinamiento provoca que no haya un control sobre los presos y por eso hay esos caciques. Desde la cárcel algunos se dedican a seguir delinquiendo, extorsionado y con su actividad delictiva. Eso tiene que acabarse”.

Arizabaleta dice que si llega a la alcaldía de Cali establecerá diálogo con el Gobierno Petro para sacar adelante este proyecto de la mega cárcel ya que en Medellín están apoyando un proyecto similar y no tendría sentido que en la capital del Valle del Cauca no lo haga. “Por encima de mis posturas sobre Petro, trabajaré por el bienestar de todos los caleños así que hablaré con él sin problema alguno”.

Además, indicó que siempre ha sido un admirador de Nayib Bukele y que no tiene problema en implementar modelos de él porque la lucha contra la delincuencia no tiene espera. “Esto no es un tema de derecha o de izquierda, los delincuentes no preguntan tu ideología antes de cometer sus fechorías. La lucha contra la delincuencia es de sentido común y debería ser respalda por todos, sin importar ideologías”.

Sobre el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, el candidato dijo que el mandato ha sido dañino para la ciudad y en ese tiempo han ocurrido muchas cosas que tienen en retroceso a la capital del Valle del Cauca. “Han asesinado a más de 6.000 caleños, hay robos, extorsiones y de todo”.

Asimismo, dijo que se dedicará a destapar todas las ‘ollas podridas’ del alcalde Ospina y su círculo. “Porque tengo la profunda convicción, y lo voy a decir así me meta en problemas, que ese señor tiene que terminar en una cárcel”, señaló.

También destacó que Cali era la segunda ciudad del país, conocida como la más cívica de Colombia. Sin embargo, ya no queda rastro de lo que era la capital del Valle, y por ello pretende recuperar “esa grandeza”.

Arizabaleta no dejó de hablar del Paro Nacional que golpeó a la ciudad en 2021. “Cali viene muy mal desde hace más de 20 años, lo que pasa es que en el Paro Nacional se acentuó eso, y no solamente se dispararon los homicidios, sino que se multiplicaron toda clase de delitos y hoy en Cali reina la anarquía”, afirmó.

En esa línea dijo que a partir del Paro Nacional comenzó la destrucción completa del sistema de transporte masivo MIO. “En el Paro Nacional dañaron casi todas las estaciones, que se demoraron además muchísimo tiempo reparándolas. Hoy son vandalizados siete buses a diario; ¿esto obedece a un tema espontáneo o hay manos oscuras detrás de la destrucción del MIO? ¿Tendrá que ver Jorge Iván Ospina?”, manifestó.

En ese sentido indicó que su cuando su mega cárcel sea una realidad “todos los corruptos, ladrones y sicarios, pero también quienes se han robado la ciudad y tengo la convicción de que Ospina tiene que terminar preso, ojalá le pueda reservar una celda allí”, finalizó el candidato.