Alcaldes inconformes se le plantan a Petro y le piden interlocución para no gobernar “a ciegas”

Por eso, los mandatarios locales señalan que han andado a ciegas. Quienes repiten en los cargos aseguran que nunca antes se habían sentido en el aire sin saber a quién del Gobierno tocarle la puerta para pedir ayuda. El primer problema es la plata. En las declaraciones se escucha que hay recursos para las regiones, pero en las cuentas bancarias de los municipios no se ve esa financiación y los alcaldes necesitan recursos.

“Al Gobierno le pido que ese recurso público se sienta en las regiones, con proyectos, y que también mejoren la calidad de vida de la gente. Los alcaldes hemos visto que se ha hablado de que hay recursos, pero realmente no se ve cómo se pueden ejecutar”, dijo el alcalde de Samaná, Caldas, Jorge Rojas.

Si de dinero se trata, hay otro asunto que les preocupa: los recursos están amarrados a las líneas de inversión nacionales y ellos aseguran que cada municipio tiene necesidades diferentes, no necesariamente las mismas que ve el jefe de Estado desde Bogotá.

Sin embargo, los que no tienen categoría especial se quedan en el aire y esperan una atención, tal y como lo señala la alcaldesa de Jamundí, Valle del Cauca, Paola Andrea Castillo. Otros, como el alcalde de Samacá, Boyacá, Wilson Castiblanco Gil, reclaman que se modifique la fórmula para calcular el Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) porque las matemáticas del Gobierno no los están beneficiando. Todos los problemas llevan a los recursos.

Piden que les contesten

Varios de los alcaldes coinciden en que la comunicación con el Gobierno ha sido prácticamente nula. Los más afectados son los de municipios que no son capitales de departamento.

“Es la tercera vez que soy alcalde y creo que la gran mayoría no encontramos una interlocución válida con el Gobierno. No sabemos con quién hablar y por eso muchos nos sentimos navegando a ciegas porque no hemos tenido interlocución”, señaló el alcalde de Pamplona, Klaus Faber Mogollón.