Alejandra Barrios, directora de la MOE, alerta sobre falta de transparencia en la elección del nuevo registrador: “Rodeen de legitimidad el proceso”

Alejandra Barrios (A.B.): No es la primera vez que solicitamos que las entrevistas que se hagan puedan ser seguidas virtualmente. Las pueden hacer en privado, pero que sean transmitidas virtualmente. ¿Por qué para nosotros es tan importante eso? El registrador nacional en este país tiene un poder impresionante. No solamente organiza las elecciones sobre las que reposa la legitimidad de la democracia colombiana.

A.B.: Nosotros valoramos muchísimo la entrevista. Claro que es importante el conocimiento, pero el Registrador va a estar rodeado de muchos abogados y asesores para tomar decisiones. Pero hay algo que ningún asesor le va a poder dar y es el carácter que se requiere para poder manejar una organización. Tiene tanto poder que tiene que generar él mismo la capacidad de limitarse en sus funciones y de ponderar las acciones que hace, porque nadie más lo puede hacer en el Estado colombiano. Es decir, esa prueba de carácter, que es lo que puede terminar definiendo quién va a ser el próximo registrador de este país, no puede hacerse a puerta cerrada. Aquí no nos pueden pedir que tengamos confianza por opacidad. Como yo no veo, usted me está mostrando una caja negra, me va a decir que de ahí va a salir lo mejor que usted tiene, pero no podemos ver cómo se desempeñó en una entrevista.