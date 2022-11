“Álex Vernot ha recopilado toda la información que mi papá había dado a la Fiscalía”, Carolina Pizano da credibilidad a las declaraciones del abogado

Carolina Pizano, hija del fallecido Jorge Pizano, controller de Odebrecht y hermana de Alejandro Pizano, este último quien también murió en extrañas circunstancias en el despacho de su padre, se pronunció sobre las declaraciones dadas por el abogado Álex Vernot a Caracol Radio. La hija de Pizano le da credibilidad a las declaraciones del abogado en las que dice que Pizano padre era testigo clave; además, el abogado habla de la injerencia del exfiscal Néstor Humberto Martínez en el proceso. Esta es la primera vez que alguien de la familia Pizano se pronuncia al respecto.

“Álex Vernot ha recopilado toda la información que mi papá había dado a la Fiscalía y a Estados Unidos, dándole el lugar que se merece: la verdad”, dijo Carolina Pizano compartiendo la entrevista del abogado.

El abogado Álex Vernot aseguró, en entrevista con Caracol Radio, que ya la Fiscalía General “no les copia” al exfiscal Álvaro Betancur y al fiscal Daniel Hernández, quienes en su momento fueron “los favoritos de Néstor Humberto Martínez” y quienes intentaron incriminarlo para que supuestamente hablara mal del presidente Gustavo Petro.

Vale la pena recordar que hace unos días los dos fiscales lo acusaron por injuria y calumnia por haber asegurado que ellos le habían pedido que hablara en contra del mandatario colombiano, en ese momento en campaña, algo a lo que el abogado Vernot se habría negado.

“Ese par de fiscales que hacían lo que querían en la Fiscalía General y que eran los favoritos de Néstor Humberto y a través de quienes se tramitó todos los casos donde él tenía interés, como el caso Hyundai, Odebrecht, Luis Fernando Andrade, entonces ya no pueden hacer lo que quieren”, dijo Vernot en la entrevista.

También afirmó que hay varios abogados que son testigos de las peticiones que le hicieron los dos fiscales en su momento para presentar denuncias contra Gustavo Petro pero que, debido a que es información confidencial, no puede revelar nombres; sin embargo, dijo que tanto Betancour como Hernández, y de paso Martínez, tienen conocimiento de su existencia y por eso saben que su denuncia no va a prosperar.

“Ellos pueden poner todas las denuncias que quieran, pienso que la Fiscalía General ya no les copia, porque se prueba que el valor del fiscal Francisco Barbosa significa que el reinado de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía terminó, la impunidad que él tenía como regla ya no existen más, por eso no me preocupan sus denuncias ni las de Néstor Humberto”, dijo el abogado en la entrevista.

Según aseguró Vernot, los dos fiscales perdieron fuerza dentro de la institución, toda vez que Francisco Barbosa asumiera las riendas de la Fiscalía y evitara que se siguieran presentando más casos de corrupción internamente.

Finalmente, afirmó que no existen pruebas en su contra en el caso Hyundai y que fue condenado sin ellas, por lo que está en trámite un recurso de doble conformidad que será analizado por la Corte Suprema de Justicia y con el cual podría revertir su condena.

La publicación de Pizano recibió decenas de mensajes de apoyo a ella y a su familia de seguidores que piden se aclare lo sucedido con su padre y su hermano, que falleció en extrañas circunstancias en el despacho de su progenitor.

“De verdad que el legado de su padre será honrado siempre, el ejemplo de honradez, transparencia, justicia y de principios tendrán que ir impresos en los colombianos que queremos justicia por sus vidas... toda la solidaridad “; “Dios quiera mi señora, se sepa que paso con ese caso incluyendo el fatal episodio de sus familiares, sepa que toda Colombia a sentido muy en el corazón la situación por la que pasaron, ellos quedarán en la memoria de muchos, como ejemplo de hacer las cosas bien y ser correctos”, y “Fue miserable lo que le hizo el Fiscal al Sr y su familia, en muchos medios salió a decir que era su mejor amigo, y que la familia quería su incineracion inmediata. Cómo sería de hermoso que la familia corrobore esa información y ver si lo dicho es verdad o hubo amenazas”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.