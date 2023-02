Álvaro Leyva se refirió a la política de ‘Paz Total’ en un evento en Alemania

En el conversatorio ‘Verdad en el exilio: Camino hacia la paz en Colombia’, el Canciller Álvaro Leyva se refirió sobre la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro y explicó los puntos importantes para llevarla a cabo.

El evento fue organizado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), un grupo europeo que apoya a la Comisión de la Verdad Nodo- Alemania y la Embajada colombiana en ese país. La charla se llevó a cabo el viernes 17 de febrero en Múnich en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

Álvaro Leyva durante su intervención en Múnich. - Foto: Cancillería de Colombia

El alto funcionario aseguró en su intervención que hay que abrir una institución a en la cual se llegue a la paz total por medio de la verdad. También indicó que con esta premisa, se hallará el número de víctimas con derechos de reparación total. permitiendo sentar las bases de una política de no repetición.

Por otro lado, Leyva señaló que es necesario hacerlo luego que la Comisión de la Verdad hiciera su trabajo. “No porque no hubiera sido eficiente, no porque su labor no hubiera sido ejemplarizante, no porque no se hubiera podido llevar esta experiencia al exterior, sino porque todavía estamos en el camino de una paz total, quiere decir que todavía hay mucha verdad por conocer, hay que buscar un mecanismo que permita acceso a la verdad, nuevo acceso a la verdad”, indicó el jefe de cartera.

Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) - Foto: MSC | Guelland

El Canciller trajo a colación el ejemplo de los paramilitares, quienes no tuvieron acceso a la Comisión de la Verdad, lo cual impidió que se conociera la verdad de ellos. “Esto es un rompecabezas, uno no puede armar la mitad del rompecabezas porque entonces no ve la imagen”, explicó.

De igual forma, le sugirió a los participantes del conversatorio que la clave es que ha que seguir conociendo la verdad por medio de lo narrado por las víctimas y actores inmersos en el conflicto. Levya afirmó que“ se abran los archivos, que se convoque a la gente. Hasta que no se conozca la verdad total, no puede haber no repetición”.

La agenda del Ministro Leyva Durán continuará hasta el 19 de febrero. Además de su participación en el conversatorio, también acompañó a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez durante una reunión con la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania, Svenja Schulze y la embajadora de Colombia, Yadir Salazar.

“El canciller aprovechó el encuentro para ejercer diplomacia del agua y exponerle a la funcionaria alemana cifras sobre agua en Colombia y la situación que viven muchos colombianos respecto a agua potable en el país, información que le fue suministrada por la ministra de vivienda, Catalina Velasco y sobre la cual ese Ministerio busca apoyo de la cooperación internacional”, señaló el comunicado sobre la participación de Leyva en esta reunión.

La vicepresidenta Francia Márquez y el Canciller Álvaro Leyva durante una reunión con la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania, Svenja Schulze. - Foto: Vicepresidencia de la República

Márquez también participará en el panel titulado “Cooperación norte sur en un mundo fragmentado” junto a Jutta Urpilainen, Comisaria de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea; Hina Rabbani Khar, Ministra de Estado de Relaciones Exteriores, República Islámica de Pakistán y Fu Ying, Vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional de China; ex viceministra de Relaciones Exteriores de la República Popular China.

Durante el día 18 de febrero, la vicepresidenta hará parte de otros dos conversatorios enfocados en el papel de la mujer para la seguridad internacional. El primero titulado “Defendiendo la Carta de la ONU y el Orden Internacional Basado en Reglas” donde compartirá escenario con Sara Kuugongelwa-Amadhila, Primer Ministro de la República de Namibia; Annalena Baerbock (tbc), Ministra Federal de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania y Enrique Manalo, Secretario de Asuntos Exteriores de la República de Filipinas. El segundo será un evento llamado “mujeres, paz y seguridad” junto a relevantes voces de mujeres invitadas a la MSC 2023.

También acompañará un evento que lleva por nombre “Mujeres y seguridad” con una mirada a los ejemplos de Afganistán y Colombia. La vicepresidenta colombiana compartirá este espacio con Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Ministra de Noruega para el desarrollo (co-anfitriona), Jutta Urpilainen, Comisario de desarrollo de la Unión Europea, Nardos Bekele Thomas, CEO NEPAD, Unión Africana, Heidy Rombouts, Plan Internacional Bélgica, Yasmine Sherif, Directora Ejecutiva de Education Cannot Wait, Naciones Unidas y Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF.