Álvaro Uribe arremete contra el exfiscal Eduardo Montealegre: asegura que tiene una “afición por el dinero”

“Interceptaciones ilegales, Montealegre y su afición por el dinero. Unos magistrados me interceptaron por ‘error’, pero cuando les informaron sobre el error ordenaron continuar con la interceptación, ¿entonces eso qué es?”, preguntó el exmandatario.

“Debí contratar al pomposo doctor Montealegre para que me defendiera. Con buenos honorarios lo habría hecho muy bien. Le encanta el dinero, por un contrato con mi gobierno defendió ante la ONU el proceso de desmovilización de paramilitares, no obstante que me acusa de criminal de guerra”, manifestó Uribe.