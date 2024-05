Álvaro Uribe habla sobre Deyanira Gómez, expareja del testigo estrella en su contra: “Fue muy audaz”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa su serie que busca recopilar varias pruebas que sustentarían que existe un “montaje” en su contra en el proceso que avanza por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Esta vez habló sobre Deyanira Gómez, la expareja de Juan Guillermo Monsalve, calificado como “testigo estrella” del caso.

33. Mis supuestas víctimas. Médica Deyanira Gómez. Y la escritura con el Coronel publicada en medios. pic.twitter.com/NCnrcwERTF — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 22, 2024

“En consecuencia la señora es presunta victima mia. En escritos anteriores cité fuentes abiertas o noticias públicas sobre la doctora Deyanira”, expresó Uribe en un video en su cuenta de X.

Y agrega que “no deja de llamar la atención que dos procesos judiciales sobre rebelión, documentados por la Fiscalía y el CTI no hayan avanzado”.

También contó que, cuando Diego Cadena, su entonces abogado, le contó sobre ella, al expresidente le pareció “muy peligrosa”.

“Cuando el doctor Cadena me contaba sobre ella, su contrato como médica en la cárcel, su matrimonio con Monsalve, y me agregaba que ella impedía que Monsalve dijera la verdad, le formulé las preguntas que a cualquiera se le ocurrirían, también le dije que me parecía muy peligrosa”, manifestó Uribe en su declaración.

Y resaltó la “audacia” de Gómez, que en primer lugar se vio con el manejo de la carta enviada a la Corte Suprema de Justicia sobre lo que ocurrió con Cadena.

“Al doctor Cadena le dijeron una cosa y el texto enviado a la Corte, con Monsalve como remitente, tenía la nota adicional de que escribía eso por presiones. Fue muy audaz la doctora Deyanira para coordinarse con el magistrado Barceló, grabar al doctor Cadena y decirle que venía por la oferta que le haríamos a su marido. El doctor Cadena le contestó que lo único era solicitarle la verdad”, narró.

Uribe Vélez asegura que el supuesto plan de Gómez venía acompañado de un dispositivo para encarcelarlo.

“Fue muy audaz el dispositivo que tenían en los alrededores del lugar para que el doctor Cadena, caído infraganti, en la trampa, fuera llevado a la cárcel y siguieran conmigo. La buena fe salvó al doctor Cadena de esa peligrosa red”, expresó.

Y dijo que Gómez también fue “audaz” al asilarse el día en el que llamaron a indagatoria al expresidente, con la misma ONG que le dio 12 millones de pesos a la familia de Monsalve y de la cual el senador Iván Cepeda es contribuyente.

El exmandatario también asegura que “infieren” que él mandó a que la echaran de su puesto de trabajo.

“El empleador, sin conocerse conmigo, sin que habláramos, dio una explicación clara. Nada tuve que ver. Esas no son mis armas de lucha. Esas armas son de audacias que se expresan en ‘picardías ratoncillescas’”, explicó Uribe en el video.

Además, contó cómo le atribuyen una supuesta “persecución” al equipo de Deyanira.

“Al abogado de la doctora Deyanira lo amenazaron, en la divulgación de la noticia me acusó, contravino la orden de la jueza de no llevar a medios los temas de la preclusión. Estaba en su derecho de divulgar la amenaza pero actuó contra la orden de la jueza de no manejar los temas de la preclusión por fuera de las audiencias que además eran públicas. Se apartó de la verdad dos veces para atribuirme un mensaje de X en horas de la tarde después de probado que fue muy temprano en la mañana. No lo sancionaron”, agregó.

“En el momento de postulación de su cliente como víctima dijo que en las audiencias y escritos he atribuido falsamente un negocio de su apoderada con un coronel de inteligencia, enredado por su desempeño y sacado del Ejército. La compraventa consta en la escritura 1962 de 30 de julio de 2014 publicada por un medio de comunicación”, contó.

Uribe destacó que “muchas veces” han amenazado a sus abogados, Jaime Granados y Jaime Lombana.

“A la señora jueza que me dio libertad también la amenazaron como informaron medios de comunicación. Ya he recibido mensajes de que están amenazando al Fiscal Villarreal, no lo sé. Las amenazas contra mí son constantes, provienen de las más sofisticadas plataformas y en correos electrónicos sin remitente”, dijo el exjefe de Estado.

Finalmente, aseguró que se pone en duda su “trayectoria de combatiente honrado” y dice que quienes lo conocen “desde la trinchera contraria” saben que dice “la verdad”.