Álvaro Uribe: “jamás he sobornado testigos” y niega presunto fraude procesal, al reclamar el porqué a la negativa de preclusión de su caso

Uribe señaló en una publicación en X, anteriormente Twitter, que “jamás he sobornado testigos, menos personas presas durante nuestro Gobierno” y sigue cuestionando al Tribunal Superior de Bogotá, que el pasado 6 de octubre, luego de una prolongada deliberación, tomó la decisión de continuar con el caso.

El exmandatario se ha defendido en varias oportunidades de los delitos que le acusan y de nuevo mostró su posición al respecto, pues no ha entregado coimas para manipular testimonios de testigos como tampoco el ordenar represalias durante su mandato.

“¿Por qué me negaron la Preclusión? De los pagos al paramilitar Vélez, del grupo capturado durante mi Gobierno, supe más de 7 meses después, cuando me informó el abogado investigador, doctor Cadena, en presencia del Dr Hernán Cadavid, hoy Representante a la Cámara. Así lo reconoció el doctor Cadena, tanto en la Corte como ante Fiscalía. Aclaró que lo había hecho por razones humanitarias, sin pedir mentir o callar. ¿Por qué me han negado la Preclusión?”, señaló Uribe.