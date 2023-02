Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie se reunieron en las últimas horas con el presidente Gustavo Petro, ¿de qué hablaron?

El expresidente resaltó el respeto que existió durante la reunión en Bogotá, a la que no asistió solo.

Sobre la medianoche de este viernes -3 de febrero-, el expresidente Álvaro Uribe le confirmó al país que sostuvo un nuevo encuentro con el presidente Gustavo Petro. Ocurrió en Bogotá y como ha sucedido en las últimas oportunidades, el exmandatario no llegó solo.

Lo hizo acompañado de José Félix Lafaurie, el presidente de Fedegán, uno de los delegados del Gobierno nacional en la mesa de conversación con el ELN en Caracas y desde febrero en México.

“Hemos tenido un diálogo sincero y respetuoso con el presidente Gustavo Petro”, confesó Uribe al salir del encuentro que se extendió durante más de dos horas en el norte de Bogotá. “Acudí con el doctor José Félix Lafaurie y se conversó sobre diferentes temas de la patria”, detalló.

Uribe tiene un tono conciliador con el gobierno, pese a que durante años el líder de izquierda se convirtió en uno de sus más acérrimos contradictores y competidores políticos. Por esto, antes de iniciar las sesiones legislativas del 2023, donde el Congreso estudiará el grueso de las ‘petro reformas’, quiso encontrarse con el Jefe de Estado y expresar algunas opiniones.

El expresidente Álvaro Uribe escribió 17 consideraciones a la reforma a la salud previo a su encuentro con Gustavo Petro. - Foto: @AlvaroUribeVel

Aunque no lo dijo Uribe, la reforma a la salud fue uno de los temas que ocupó un espacio en la conversación. El expresidente no se opone a un ajuste y a una revisión del modelo en salud, pero tiene claro que no todo es malo y se puede construir sobre lo construido.

Precisamente, mientras se hacía oficial el encuentro entre Petro y Uribe, SEMANA revelaba en exclusiva las 17 consideraciones que el jefe del Centro Democrático tenía frente a la reforma a la salud.

En un tono conciliador, sin mayores aspavientos y sin el ánimo de generar controversia, el expresidente escribió un borrador y recordó que el sistema de salud en Colombia ha logrado dar más y mejor atención a los ciudadanos que antes pagaban de su bolsillo el 55 % de los costos y ahora el 16 %.

Aunque fueron enemigos políticos durante años, Álvaro Uribe mantiene la prudencia y el diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. - Foto: Presidencia, SEMANA

Reconoció que así como hay entidades de excelencia, “ha habido corrupción y politiquería en hospitales, en EPS privadas, estatales y cooperativas”. Muchas- según él, han desaparecido.

También advirtió que la propuesta anunciada por la ministra Carolina Corcho “llevaría a que las personas, para acceder a la salud, tendrían que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales”.

“Lo anterior puede llevar a unos costos impagables por la explosión burocrática. Sin EPS se debilitaría la racionalidad para utilizar el servicio. Además, en un monopolio estatal aumentaría el peligro de crecientes influencias politiqueras para obtener citas, acceso a especialistas, a procedimientos y cirugías”.

Nicolás Petro, el hijo del presidente, le dijo a SEMANA que "la oposición de Uribe al gobierno era decente; cosa contraria ocurre con el Centro Democrático". - Foto: Nicolás Petro

Además, fue enfático en que “el nuevo sistema sería insostenible. Al cabo de un tiempo, por agotamiento de recursos, obligaría a las personas a pagar más de su bolsillo o a quedarse sin servicio”, anunció el exmandatario.

Aunque Uribe tiene contacto directo con Petro, acudió al encuentro presidencial con José Félix Lafaurie porque el principal líder del gremio de los ganaderos, aunque conserva su ideología de derecha, se ha convertido en una figura que respeta la Casa de Nariño. Al fin y al cabo, durante los primeros meses de las conversaciones entre el gobierno y el ELN ha demostrado compromiso con las conversaciones de paz.