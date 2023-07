Andrés Escobar: “Estudiantes de la Universidad del Valle pidieron que me lanzara al Concejo, se sienten engañados por Petro”

“Pero la gente con sentido común, la ciudadanía de bien emprendedora, bueno, es que realmente a mí desde todos los sectores me han hecho esta invitación a que se querían ver representados a través de una candidatura mía”, señaló Escobar.

Anotó en la entrevista con SEMANA: “Le va a parecer chistoso, pero hasta estudiantes de la Universidad del Valle me han manifestado su apoyo. Me han manifestado este proceso como se ha comportado el Gobierno desde la elección de Gustavo Petro que se sienten engañados ”.

“Se sienten que les mintieron, que no están de acuerdo con muchas cosas y que poco a poco se va generando una conciencia colectiva que va inclinando el péndulo hacia el otro lado. También me han manifestado su apoyo y hoy por hoy creo que tengo apoyo en la sociedad porque la seguridad no es ni para la derecha ni para la izquierda, es para todos”.