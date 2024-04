Anuncian el tercer debate de la reforma a la salud en Comisión Séptima del Senado; todo está listo para iniciar la discusión

“Los miembros de esta comisión todos estamos recusados”, dijo Peralta, pero al mismo tiempo aseguró que no había “ningún inconveniente” con el anuncio.

“No encontramos ninguna motivación para no poder anunciar la reforma a la salud. No podemos estar recusados porque esta comisión no ha resuelto los impedimentos, que es el primer trámite”, dijo el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal.