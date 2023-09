Arturo Char, tras ser capturado en Colombia, asegura que es inocente: “Afrontaré mi defensa sin desfallecer”

Por esa razón, Char acudió a las redes sociales para referirse a su situación jurídica y en varios mensajes explicó lo que está pasando. Dijo que no es prófugo de la justicia.

En el hilo que escribió, el excongresista señaló: “Con la cabeza en alto y con el deber moral que mis principios me imponen, así como el compromiso y amor que siento por la gente del Caribe Colombiano que siempre me ha acompañado generosamente a lo largo de mi vida política, afrontaré mi defensa sin desfallecer”.

Además, respondió a quienes lo señalaron por estar fuera del país y por las versiones de que estaba huyendo de la justicia colombiana. “Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EEUU por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”.