Atención: Comando Central del ELN dice que “la mesa de diálogo entró en crisis” y culpa al presidente Petro

Los integrantes del Comando Central del ELN están ‘indignados’ con el presidente Gustavo Petro y expidieron un comunicado en el que lanzan duras críticas en su contra por las declaraciones que ha dado durante los últimos días.

Por esa razón, aseguran en la misiva que “la Mesa de Diálogos ha entrado en crisis y se requiere claridad de parte del Gobierno, para que el camino hacia la paz se despeje y le hablemos con un lenguaje coherente al país y al mundo”.

La tercera ronda de paz empezó el pasado 2 de mayo en La Habana (Cuba) y llama la atención que el ELN esté hablando de una crisis, sencillamente porque el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa dos temas que los colombianos se han preguntado constantemente: si los comandantes de la guerrilla tienen capacidad de mando y la relación con las economías ilícitas.

Diálogos entre el Gobierno y el ELN en Cuba. - Foto: Twitter: @ComisionadoPaz

Estos temas para los guerrilleros son una falta de respeto por parte del presidente Petro y por eso, publican el comunicado. “De plano hay un desconocimiento al ELN, como una Organización político-militar insurgente, donde la estrategia gubernamental no es construir un Acuerdo de paz, sino sacar adelante lo que ya tiene prefigurado, sin contar con lo que se pueda acordar en la Mesa de Diálogos”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

A juicio de los guerrilleros las conversaciones de paz que se están adelantando “no pueden estar sometidos a los vaivenes en las declaraciones públicas del Presidente que, al final, desconoce a la Delegación del Gobierno, a los países Garantes, a los Acompañantes Permanentes (la Iglesia y la ONU) y a los Países Acompañantes”.

Lo que más les molesta a los integrantes del Comando Central del ELN es que el presidente Petro haya cuestionado públicamente la representatividad de los comandantes por lo que le piden aclararles a los colombianos “si esta delegación es un interlocutor válido para adelantar el Proceso de paz con el Gobierno. El ELN es una Organización Nacional, que cuenta con una política nacional, normatividad jurídica, doctrina organizacional, jerarquías definidas; donde todas sus estructuras están conducidas por una Dirección Nacional y un Comando Central elegidos democráticamente”.

Mientras alias Antonio García, comandante del ELN, asegura que no reclutan menores de edad, esa organización criminal armó hasta los dientes a Andrés. Le dieron un fusil AK-47 (flecha roja) para que se enfrentara contra la fuerza pública. - Foto: afp

En el comunicado del Comando Central aseguran que “las declaraciones del presidente son un irrespeto al ELN, a su comandancia, a su unidad interna y a cada uno de sus frentes de guerra, además continúa con la vieja práctica de estigmatizar al adversario y para nada contribuyen a la construcción de un ambiente para la paz. De otro lado, son un espaldarazo a la doctrina de guerra de baja intensidad imperialista, que prioriza atacar al “enemigo interno”, diciendo ahora que se encuentra camuflado en las economías ilegales”.

Según los guerrilleros, con el paso de los años ha quedado claro que el ELN se ha desligado del narcotráfico, asunto que no es del todo así, ya que varios frentes tienen relación directa con ese negocio aunque como grupo armado quieran negarlo.

Aureliano Carbonell y Pablo Beltrán, negociadores de paz del ELN. - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

Esta es la segunda ocasión en la que el ELN habla de una crisis en la mesa de diálogo. La primera vez fue en enero de 2023, pocos días después de que el presidente Petro anunciara al mundo que se había pactado un cese al fuego bilateral con dicha organización. Horas después del anuncio, la delegación desmintió al mandatario y señaló que se estaban tomando decisiones de manera unilateral.

El pasado 12 de mayo el presidente Gustavo Petro se reunió con generales y almirantes de las Fuerzas Militares, evento en el que habló sobre la estrategia del Estado colombiano para combatir las estructuras criminales. Sorprendió que, en medio de las negociaciones de paz con el ELN, el mandatario aseguró que en la guerrilla queda poco de tradición política e ideológica, dado que su razón de ser es la economía ilícita.

El presidente habló de etapas en el conflicto armado, asegurando que se pasó de una etapa ideológica, inspirada en la Unión Soviética, a una de economías ilícitas.

“La economía ilícita, entonces, es el corazón de la tercera fase. Es dinero puro, simple y sucio. Ya no es la ideología, no es la tradición política. Entonces, ¿cómo varían las estrategias desde el punto de vista de la fuerza pública? Que es el interrogante. No es lo mismo que cuando la política era la tradición, no es lo mismo que cuando el conflicto era la ideología. El conflicto social ahora es la economía ilícita”, dijo el mandatario en su intervención.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presenta las tropas y el nuevo liderazgo militar en la Escuela militar de Cadetes General José María Córdoba el 20 de agosto de 2022 en Bogotá, Colombia. (Foto de Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images) - Foto: Getty Images

El presidente Petro dijo en la reunión con generales y almirantes de las Fuerzas Militares que no se pueden utilizar las mismas estrategias, “así las siglas sean las mismas”.

“Lo estamos viendo en la práctica con el ELN, que por su acercamiento permite ver su realidad. El ELN tiene unas personas de edad, que vienen de atrás, de la segunda fase. Metimos a Gabino ahora en Cuba. Era niño, pero viene casi de la primera fase. Campesino de Santander. Recorre toda la segunda, se vuelve jefe, comandante del ELN, se enferma, y ahora lo metimos. Ellos mismos quisieron”, agregó el presidente.

“¿Mandan? Ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes. ¿Realmente mandan? O el ELN de hoy, Antonio García le llama la nueva generación, tiene otra lógica, que es la de ellos. Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica parecer ser muy diferente. Los frentes son autónomos, son federales. Giran todos alrededor de la economía ilícita, poco tienen que ver con el padre Camilo Torres. Tienen la misma bandera, eso sí. Pero su razón de ser es la economía ilícita”, manifestó el mandatario.