Atención: ONG donde trabaja Juan Fernando Petro denunció que el hermano del presidente ha recibido amenazas de muerte

Esta situaciones de amenazas que ponen en riesgo su integridad, fueron reveladas por la ONG Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos “Cónsules de Paz Mundial”, organización no gubernamental en donde trabajó Juan Fernando Petro.

“Sí, digamos que las amenazas son constantes, no son justificables, pero son entendibles en la medida del trabajo y el ejercicio que nosotros realizamos, más no son justificables, aclaro”, expresó el director general para América Latina y el Caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos “Cónsules de Paz Mundial”, a una pregunta que le formuló SEMANA.

De la misma manera, esa organización no gubernamental envió un mensaje al Ministerio del Interior, para que aclare que según esa ONG Juan Fernando Petro no está involucrado en los extraños hechos que rodearon el caso de Tierralta Córdoba, por unas supuestas intimidaciones de las que fue víctima un grupo de campesinos, al parecer por parte de 33 militares, el pasado 11 de septiembre.

“Como organización garante de los derechos humanos velamos porque ellos se cumplan y se implementen en todos los territorios donde tenemos presencia, no ajeno a ello también como garantes exigimos que se respeten nuestros derechos por tal motivo frente a las recientes versiones de prensa que aseguran que el Ministerio del Interior entrego un informe en el que se deja plasmado que la comisión latinoamericana de derechos humanos hizo presencia en Tierralta Córdoba dónde se registraron hechos ya conocidos por la opinión pública dónde se violentaron y vulneraron los derechos de la comunidad en esa región y de la cual hace parte el señor Juan Fernando Petro hermano del presidente de la República”, expresó esa ONG en un comunicado de prensa.

Escándalo | En audios quedó registrado el “guion” que les entregó un líder a los habitantes de Tierralta para inculpar al Ejército. ¿Todo fue un montaje?

“El Ejército estuvo en mi casa, yo no voy a dar la mejor referencia del Ejército . Yo qué voy a decir, es que se metieron en mi casa, me dañaron la puerta, y a pesar [de] que tenía una chapa y un candado, hicieron y rebuscaron sin una previa orden. Todo eso, uno tiene que ir analizando”, señala el líder.

En el largo de sus instrucciones indica la necesidad de dar todos los detalles para que quedara en el aire que ellos eran víctimas de amenazas constantes. “También llegaron a mi casa, me estropearon a los trabajadores, alguna cosa, y dijeron que nosotros hacíamos parte de tales. Todas esas cosas. Las estigmatizaciones hoy cuentan”.

“Nosotros estamos alrededor así no estemos, muchachos, así no estemos”. Con un tufillo de burla, asegura que toca aplicar lo que se conoce como “inteligencia indígena”. En este momento interviene otra persona que da instrucciones sobre la forma en que se deben ubicar ese día. El líder toma nuevamente la palabra y asegura, esta vez sin dudas, que deben inventar parte de la historia puesto que él dirá algo “así no haya pasado”.