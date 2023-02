Avanza el debate en torno a la regulación de vapeadores en Colombia, ¿qué opinan los expertos?

Este martes se llevó a cabo una audiencia pública en Cámara de Representantes en torno a los proyectos de ley que buscan regular los vapeadores en Colombia. La propuesta central es que se actualice la Ley 1335 de 2009, incluyendo en las medidas de control del tabaco a los cigarrillos electrónicos, que para muchos podrían causar graves daños en la salud.

En la sesión, en la cual participaron organizaciones médicas y profesionales de la salud, hablaron voces a favor y en contra de la iniciativa.

En primer lugar, habló el médico Alfonso Ávila, de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, quien argumentó en torno a la evidencia de las posibles afectaciones a la salud.

“La ley debe incluir todos estos productos, cigarrillos electrónicos y hookahs, todos los relacionados. Estamos aprendiendo apenas de estos dispositivos, los estamos conociendo. En un estudio reciente de la Universidad Johns Hopkins nos dieron a conocer que existen aproximadamente 2.000 sustancias químicas en estos dispositivos que aún no conocemos”, manifestó.

Por otro lado, Ledys Blanquicett, directiva de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, también se manifestó en contra del uso sin restricción de estos dispositivos.

La Cámara de Representantes discutió sobre los riesgos de los vapeadores. - Foto: istock

“Estamos muy preocupados por el aumento del consumo. Los dispositivos electrónicos y el vapeo no son inocuos. Queremos la regulación de los dispositivos, tenemos evidencia de que producen daño estructural a nivel de las neuronas y sabemos que en el mundo mueren entre 7 y 8 millones como consecuencia del cigarrillo”, manifestó.

Del Instituto Nacional de Salud (INS) intervino el doctor e investigador Jeadran Malagón, quien habló sobre el tabaco y sus consecuencias para la sociedad colombiana.

“Existen aproximadamente 43 muertes por cada 100 mil habitantes relacionadas con el consumo de tabaco. En el tema de vapeo, existe mucha información que nos asegura que va a haber un mundo libre de humo, pero lo que no nos dicen es que detrás no hay un mundo libre de niebla. Como lo dicen los colegas, tiene efectos demostrados en la salud”, informó.

Congreso de la República de Colombia. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Aseguró que, en países en los que se regula, suele haber una baja en el consumo cuando los sitios de expendio se encuentran alejados de lugares para menores y en aquellos donde los jóvenes se reúnen. Además, expuso que en países como Estados Unidos la preocupación se centra en los saborizantes.

“No se trata del vapeo, sino los productos del sabor. Lo mismo, en ese sentido, Brasil, Malasia, India y Singapur han prohibido las sustancias en los productos”, agregó.

También hubo posiciones que no creen que los productos sean del todo nocivos. Francisco Ordóñez, presidente de la Asociación Colombiana de Vapeadores, Asovape, habla en representación de 400.000 vapeadores adultos del país.

Según el líder ciudadano, representa a quienes encuentran en los vapeadores una alternativa eficiente para dejar de fumar cigarrillo.

Los vapeadores son perjudiciales para el organismo, según las asociaciones médicas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Soy testimonio de eso. Hace 10 años logré dejar de fumar gracias al uso de esos dispositivos. Después de 10 años no he vuelto a tocar ni un solo cigarrillo, mi calidad de vida mejoró sustancialmente después de que dejé de fumar. Intenté otras alternativas, chicles, parches e inhaladores y ninguno me funcionó. Estos dispositivos me ayudaron a dejar de fumar”, dijo el líder de la asociación.

Asovape piensa que estos dispositivos deben ser regulados pensando en los menores de edad. Sin embargo, piden una regulación “justa y diferencial” para que los adultos puedan acceder a estos productos y que estos sean de calidad.

Se espera que se realicen más encuentros de este tipo y existe un consenso en regular estos productos, con el fin de que sean lo menos nocivos posible y que estos no lleguen a manos de niños. Hasta el momento, el proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara y espera otras tres votaciones para convertirse en ley.