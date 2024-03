Avanza en la Cámara de Representantes la prohibición de las terapias de conversión para personas LGBTIQ+

“Fue aprobado en Plenaria de Cámara nuestro proyecto de #Inconvertibles, que prohíbe las mal llamadas “terapias de conversión” por orientación sexual, que no son más que tortura. Fueron 97 votos por el SÍ y 18 por el NO. ¡Vamos a mitad de camino! Y lo vamos a lograr porque no hay #NadaQueCurar”, señaló.