Canciller Álvaro Leyva dice que Armando Benedetti reconoció ser un “drogadicto”, por eso aceleró su salida de la embajada en Venezuela

Oficialmente Armando Benedetti quedó por fuera del servicio diplomático colombiano y su carta de renuncia fue aceptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con lo que se acata la orden que dio el presidente Gustavo Petro.

De hecho, la Cancillería colombiana ya anunció que luego de haber enviado el beneplácito a Venezuela para nombrar al nuevo embajador de Colombia en ese país, se designó para el cargo a Milton Rengifo Hernández.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, después de enviada la solicitud de beneplácito para la designación del señor Milton Rengifo Hernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en el vecino país, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela otorgó el mismo”, informó la Cancillería.

Sin embargó, llamó la atención que el canciller Álvaro Leyva aceptó que hubo celeridad en este proceso y usó calificativos en contra de Benedetti. “Él mismo dice (Armando Benedetti) yo soy un drogadicto... ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, afirma Leyva.

El canciller Álvaro Leyva arremetió contra Benedetti. - Foto: León Darío Peláez

El canciller Leyva aseguró que la renuncia de Benedetti estaba desde el pasado 23 de mayo y que por eso buscó aceptarla inmediatamente. “Y así se procedió”, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

En las declaraciones de Benedetti a SEMANA, el exembajador relacionó el consumo de esas sustancias con la razón de que supuestamente por eso no llegó a ocupar el cargo de canciller, a pesar de que Sarabia se lo había ofrecido.

“Después de todo, ella me dice: ‘no, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina’. Y yo le dije: ‘ah, qué bien…’”, respondió Benedetti sobre esa posibilidad.

Cuando Vicky Dávila, directora de SEMANA, le preguntó por el tema de las sustancias, Benedetti contestó: “la hijueputa (Sarabia) diciendo que había un problema de cocaína”.

Armando Benedetti salió de su cargo como embajador de Colombia ante Venezuela. - Foto: Daniel reina romero-semana

Incluso, mencionó al presidente Petro. “¿O sea, que usted consumía cocaína?”, preguntó la periodista, a lo que él contestó: “sí, y yo le dije: ah, no, tu jefe (Petro) no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí”, afirmó Benedetti.

Sobre la posibilidad de que el presidente tenga un problema similar, aseguró: “no, yo no tengo un problema con él. Yo le dije: ‘Si usted cree que yo lo tengo, ¿qué hace el otro?’”. Benedetti aclaró que cuando se refiere al “otro” es el presidente Petro.

Benedetti contó en la entrevista con SEMANA que Sarabia le llegó a ofrecer el cargo de canciller, pero que sintió que le estaban ‘mamando gallo’ y que por eso empezó la pelea con ella el pasado 14 de mayo.

Según Benedetti, Sarabia le ofreció el cargo de canciller, pero él sentía que le estaban 'mamando gallo'. - Foto: Presidencia

“‘Hey, por qué no coge la Cancillería, porque no coge esto y lo otro’, pero yo me acuesto pensando el domingo que eso no es verdad, sino que ella me está mamando gallo. Ahí sí me emputo el doble. Porque yo me acuesto el domingo, y pienso: ‘Como esa vieja me salga con ese cuento...’. Y ella lo que hizo fue mamarme gallo”, dijo el exembajador.

Además, afirmó que también le habría ofrecido el Ministerio del Interior y que desde allí podrían hacer equipo para solucionar los problemas del gobierno de Petro. “Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior, los dos te los firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti el Ministerio del Interior, haciendo equipo sacamos todo… O sea, cuántos meses necesitas tú para (...) saber que Velasco no te va ayudar con la tarea y que vas a perder las elecciones (...). Ya qué importa molestar a Velasco, ya sabes que Velasco no te va a servir porque ya todo el mundo te lo dijo”, aseguró Benedetti.