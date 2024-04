Canciller se incomoda con Estados Unidos por referirse a la campaña Petro: “No nos pronunciamos sobre las investigaciones que tiene el hijo de Biden”

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, no escondió su molestia con el gobierno de Estados Unidos por interferir en un asunto interno de Colombia, específicamente en la campaña presidencial de Gustavo Petro que hoy está en el ojo del huracán por las autoridades colombianas y gringas.

En una conferencia de prensa que concedió el jefe de la diplomacia en Colombia este miércoles 24 de abril, dijo que siempre hemos decidido que cuando se hagan esos informes como el del Departamento de Estado no se mencionen nombres.

El Canciller dijo que cuando se singulariza dos nombres, “por ser el hermano o el hijo del Presidente afecta eso mismo también. Se están involucrando en asunto donde nosotros no nos hemos involucrado”.

Dejó claro que “nosotros (el Gobierno de Colombia) no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente Joe Biden que se llama Hunter Biden. ¿Ustedes nos han escuchado hablando de eso? No. ¿Nos han escuchado hablando de los procesos internos de Estados Unidos? No porque respetamos la soberanía de Estados Unidos y sus instituciones”.