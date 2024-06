Carlos Ramón González, salpicado en la corrupción de la UNGRD, habló de los señalamientos en su contra, ¿qué dijo?

Así mismo señaló que él no está en la matriz de colaboración que se presentó en la Fiscalía General de la Nación aunque tampoco contó como tiene esa información de primera mano “Solamente el decir de algunos medios de que me van a mencionar, porque si vemos las declaraciones del propio Olmedo, en ningún momento ha dicho que Carlos Ramón ha dicho esto o aquello, por eso el decir de los medios es lo único que existe”, dijo.

Contó que estuvo en la Corte Suprema de Justicia para declarar dentro de los procesos que se adelantan contra los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes también fueron señalados en este escándalo y acusados de recibir millonarias sumas de dinero a cambio de apoyar las reformas del Gobierno Petro. “Esto fue una declaración en un caso que se sigue al senador Iván Name y el representante Andrés, yo llegué allá como testigo a decir lo que me consta o no me consta”, manifestó.