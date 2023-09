Casa de Nariño confirmó que China invitó al presidente Gustavo Petro al gigante asiático, ¿el mandatario qué haría en ese país?

Aunque aún no hay una fecha oficial, se estima que el viaje del mandatario colombiano podría realizarse a finales de octubre. Cabe recordar que el 29 del mismo mes en el país se tienen programadas las elecciones regionales para alcaldes y gobernadores.

En medio de una tensa relación con fuertes choques, se registró cara a cara entre el presidente Petro y Claudia López. Este es el motivo

“Queremos sacar a las familias humildes de la pobreza, pero hay que darles la renta básica, no negarles la renta básica. No tiene ninguna lógica que el gobierno del presidente Duque le girara más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá, que el gobierno del presidente Petro. No puede ser que nos resultó más pro-pobreza el presidente Duque que el presidente Petro”, afirmó López en su intervención.