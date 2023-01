“Cataclismo social y económico”: José Daniel López, de Alianza In, explica las consecuencias de prohibir las apps de transporte

Alianza In, gremio de las aplicaciones e innovación, reveló el borrador de proyecto de ley de régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte, el cual pretende prohibir las aplicaciones de movilidad en Colombia. A su vez, plantea sancionar a los usuarios con multas superiores a los 10 millones de pesos.

SEMANA habló con José Daniel López, director del gremio, para conocer en detalle las implicaciones de esta medida y las expectativas de la organización de cara a la reunión que sostendrán con el Gobierno nacional.

Existe la posibilidad de que el servicio de transporte mediante aplicaciones móviles deje de funcionar en el país. Getty Images. - Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuáles son las implicaciones del proyecto de ley de régimen sancionatorio para los conductores y usuarios de plataformas de movilidad?

José Daniel López (J.L.): Esto más que un proyecto de ley es una bomba atómica. Una bomba atómica contra las aplicaciones de movilidad que operan en Colombia y, sobre todo, contra más de 100 mil colombianos que generan ingresos por este medio. Este proyecto contempla el bloqueo de las aplicaciones, eso significa que si en mi teléfono celular tengo alguna aplicación de movilidad y este proyecto de ley se aprueba y se dan las condiciones que señala, esta no va a poder arrojar servicios en territorio colombiano. No solo eso para los conductores. Adicionalmente, si llegan a ser sorprendidos prestando el servicio, les inmovilizarían el carro hasta por tres meses. A los usuarios que nos movemos por estas aplicaciones quieren ponernos multas mayores a 10 millones de pesos. Es un borrador de proyecto de ley absolutamente escandaloso, que causaría un cataclismo social y económico en el país. No entendemos las razones de por qué un Gobierno de orientación social y progresista propone semejante cosa. Hacemos un llamado al diálogo, enmarcado en el cambio de enfoque para pasar de la prohibición que acá se propone a una regulación efectiva.

José Daniel López, exrepresentante a la Cámara por Bogotá, es el director de Alianza In. - Foto: Archivo Personal

SEMANA: ¿Cuántos usuarios resultarían afectados por esta medida?

J.L.: Se calcula que hay alrededor de 8 millones de colombianos que usan plataformas digitales para moverse en las grandes ciudades. Son los grandes perdedores, no solo por las multas que este borrador insinúa. También porque les restringen un derecho humano fundamental que es la libertad de elegir. Es la libertad a acceder a la información, a alternativas y a moverse dignamente por la ciudad.

SEMANA: ¿De qué forma se lleva a cabo la interlocución entre el gremio de las aplicaciones y el Gobierno?

El Gobierno nacional replanteó la idea de eliminar las plataformas. - Foto: Archivo Semana

J.L.: El ministro de Transporte me llamó esta mañana temprano y me pidió que asistiéramos a una reunión, que será mañana a las 4:30 de la tarde en el Ministerio. Liderada por él y también con la presencia de los líderes de los conductores que usan aplicación. Bienvenido el diálogo, pero reitero que el camino no es solo el diálogo, sino el diálogo cambiando el enfoque. Mientras el mundo entero ha reglamentado estos servicios, acá no podemos tratar de tomar un viaje de regreso a la edad media a través de una medida de prohibición que solo va a lograr dejar a 100 mil colombianos en la calle.

SEMANA: ¿Cómo se sienten las empresas operadoras en medio de este panorama?

J.L.: La preocupación es enorme. Esto no ha ocurrido en ningún país de América Latina. Es completamente insólito, más en un momento en el que Colombia enfrenta una situación económica difícil, pero nosotros confiamos en la capacidad de reflexión del Gobierno, confiamos en el carácter social del presidente Petro y esperamos que esto sea un mal rato que prontamente será rectificado. Confiamos en eso.