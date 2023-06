Cathy Juvinao, furiosa, estalla contra el presidente Petro: “Si entiende el cambio como patear todo y acabar con todo, nos fregamos”

Por medio de un video publicado en la plataforma TikTok, la congresista Cathy Juvinao se despachó en contra del presidente Gustavo Petro por la actitud que ha demostrado como presidente de la República.

Visiblemente frustrada, la representante a la Cámara por Bogotá precisó por qué decidió publicar el video. “Lo tengo que hacer y porque no me aguanto”, dijo. A renglón seguido, anotó que la motivación tiene que ver con la forma en que el presidente Gustavo Petro está ejerciendo el Gobierno.

“El presidente que yo apoyé, el presidente por que yo voté, porque yo antes de ser congresista fui una activista por años, y llevo años luchando por un cambio en Colombia. Y voté convencida en ese momento. Sabía que iba a haber problemas, sabía que el Gobierno iba a ser difícil, sobre todo sabía que un cambio en Colombia iba a ser difícil”, aceptó la congresista de Alianza Verde.

No obstante, luego cargó contra el mandatario: “Presidente Petro, no hay derecho a cometer los errores que usted está cometiendo”. Asimismo, dio inicio a sus críticas resaltando que Petro debe respetar a los medios de comunicación.

“Usted es el único que cree que va a promover un cambio en Colombia peleándose con los medios y todos los días desacreditando a los medios e insultando a los medios, básicamente. A usted le puede gustar o no la forma como algunos medios hacen periodismo, pero usted los tiene que respetar, porque eso se llama libertad de prensa y los medios tienen una función social... y es criticar a los políticos, nos guste o no”, expuso Cathy Juvinao.

Cathy Juvinao aceptó haber votado por Petro, pero no ocultó su molestia por la forma en que está gobernando. - Foto: Fotograma 3:00 TikTok @cathyjuvinao.

El siguiente punto de análisis tuvo que ver con la turbulenta relación que ha tenido el jefe de Estado con las Altas Cortes en Colombia.

“Yo no sé a usted quién le dijo que va a gobernar peleándose con las Cortes. ¿Sabe qué presidente en Colombia se peleó con las Cortes? Álvaro Uribe Vélez, un presidente que tenía todo el poder el mundo en este país, y la Corte Suprema le tumbó, por lo menos, 30 congresistas en su momento, por parapolítica, y después lo tumbó a él. Si Álvaro Uribe Vélez no está en el juego político hoy es porque la Corte Suprema lo sacó”, continuó Juvinao.

El presidente Gustavo Petro. - Foto: Presidencia de la República.

Para la congresista, el presidente Petro ahora “cree, muy inteligente, ponerse todas las semanas a mandarle un sablazo a las Cortes”.

La relación entre el mandatario y el poder Legislativo no se salvó de las críticas de Juvinao. “Ahora, también se pelea con el Congreso, con los Partidos, que son los que les tienen que aprobar las reformas”.

Este es el video de Cathy Juvinao publicado en TikTok:

“Presidente Petro, cuando uno decide lanzarse y llegar a una posición de poder, uno tiene que entender que no se hace lo que uno diga, se hace lo que se concerte con las fuerzas políticas, y se lo digo yo que me peleé con el Congreso por años, y luego entré al Congreso. ¿Qué es lo primero que entendí? A punta de patada y puño, yo no voy a lograr que los congresistas me apoyen y aprueben mis proyectos. Y si lo entiendo yo que soy una primípara en política, ¿cómo no lo entiende usted?”, manifestó la representante Juvinao.

La representante Catherine Juvinao. - Foto: cortesÍa

Finalmente, la congresista rechazó la actitud que ha tomado Petro con el Legislativo, diciendo que “el Congreso es un palo en la rueda para sus reformas que ya aprobó el pueblo”.

“No señor, el pueblo aprobó darle una oportunidad a usted para gobernar; sus reformas tienen que pasar por el Congreso, y allá las tiene que concertar y encontrar puntos medios. Usted no ha entendido algo, y es que el cambio en Colombia solo es posible si usted lo entiende como una transición; si usted lo entiende como una fractura, patear todo y acabar con todo y empezar todo desde cero, nos fregamos con el cambio. Entiéndalo, presidente Petro”, concluyó Juvinao.