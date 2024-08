Claudia López felicitó a Bogotá por su cumpleaños, pero su mensaje terminó lleno de reclamos. Vea lo que pasó

Curiosamente su escrito en X no ha tenido una sola reacción positiva y, por el contrario, todos los usuarios se han encargado de recordarle a López los problemas con los que dejó a la ciudad y que tuvo que heredar Carlos Fernando Galán.

Otros han dicho que sencillamente el escrito de López hace parte de la campaña que tiene prevista para 2026 donde un aspirante presidencial debe tener una alta votación en Bogotá para llegar a la Casa de Nariño. En todo caso, la exalcaldesa no ha respondido a ninguno de los mensajes que le han puesto, pero no cabe duda de que el mensaje de felicitación no le salió para nada bien.