Colombia reacciona a liberación del padre de Lucho Díaz por parte del ELN: “Es inadmisible dialogar mientras secuestran”

“La liberación del papá de Lucho, sin duda, es una buena noticia, pero genera reflexiones más allá de lo que ha ocurrido hasta ahora. El ELN no debe declararse satisfecho con esa única decisión. Hay 30 personas secuestradas, según informes oficiales, y es necesario que entre el ELN y el Gobierno se genere una hoja de ruta para la liberación de todos. Dijéramos que la continuación de las conversaciones debería comenzar por ese punto. También me parece que hay que perfeccionar las normas sobre cese del fuego para incluir las hostilidades y no solo el cese del fuego militar”, argumentó el senador.

“Celebramos la libertad de Luis Díaz, pero repudiamos el secuestro. No le debemos nada. No hay que darle las gracias al ELN. Tienen que liberar a todos los secuestrados, no importa si son famosos, si son anónimos, si son ricos o sin son pobres. Es repudiable el secuestro. No merecen la contraparte ni la generosidad de la sociedad mientras mantengan a un solo ser humano secuestrado. Los del ELN o cualquier otra banda criminal”, dijo Lozano en un video.