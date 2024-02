Concejal de Bogotá propone revivir y mejorar sendero Las Mariposas para prevenir incendios forestales, esto contemplaría

J.D.Q.: El primero es que hay que crear una gerencia única de los cerros orientales. Es decir, una entidad administrativa de la ciudad que se encargue de los cerros y tenga competencias para enfrentar todos los retos que tenemos, entre ellos el control urbanístico. Hoy eso está en cabeza las alcaldías locales. Si uno va a un barrio, por ejemplo, en Usaquén o Usme, se da cuenta de que hay una cantidad de urbanizadores que comen de la montaña y no pasa absolutamente nada.

Lo segundo, hay que tener un tema de protección o rehabilitación que reconozca que esos orientales están invadidos por especies no nativas, como es el caso del retamo espinoso, eucalipto y los pinos, que no son nativos y que están depredando las montañas. Hoy esas competencias están en cabeza de la Secretaría de Ambiente, del Jardín Botánico y del Acueducto, tres entidades que no hacen nada porque se pasan la pelota de un lado para otro. Esa gerencia debe asumir esas competencias.