Congresista le reclama al Gobierno Petro por asesinato de líder social: “Le rogué que lo cuidáramos y ayer lo mataron”

“Ese es Phanor Peña. ¿Quién era Phanor Peña? Un indígena nasa del Putumayo, que desde 2010 comenzamos a caminar por la familia que le habían matado a él y la familia que me mataron a mí. Ustedes bien saben, a mí me mataron once familiares. De este hombre recibí una ayuda espiritual muy grande y ancestral. Hoy me duele, me siento indignado, que ayer a las 3 de la tarde lo mataron”, manifestó.