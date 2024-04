Contraloría le dio la razón a la representante Saray Robayo y evidenció que ejecución del Presupuesto de la Nación del Gobierno Petro fue de 9,1 %

El pasado 17 de abril la representante a la Cámara del Partido de la U Saray Robayo Bechara , reveló que el Gobierno Petro no está ejecutando el presupuesto destinado para la implementación del Acuerdo de Paz, a pesar de que el Ejecutivo ha dicho que ese es uno de los temas prioritarios.

Durante una constancia presentada en la plenaria de la corporación, Robayo Bechara dijo que no es entendible la baja ejecución del Gobierno Petro. “La sostenibilidad ambiental, municipios PDET, tiene 49.000 millones de pesos y la ejecución es de cero pesos. Minas antipersonas tiene 14.000 millones y la ejecución es de cero pesos” , añadió.

La vocera del Partido de la U indicó que no es coherente que el Ejecutivo esté hablando de la paz total cuando no hay una ejecución adecuada de los recursos destinados para esa materia. “¿Esta es la tan anhelada paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro?”. Agregó que la ejecución Plan Nacional de Desarrollo no supera el 70 % y que eso es preocupante para Colombia.