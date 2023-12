Urgente: MinInterior les suplica a congresistas para que directores de hospitales no sean elegidos por concurso, sino por alcaldes y gobernadores. Petro había dicho lo contrario

A pesar de que el propio presidente de la República, Gustavo Petro, había solicitado semanas atrás que en la reforma a la salud fuera aprobado tal cual como fue redactado por el Gobierno el artículo 42 que habla de la elección o designación de los gerentes de hospitales públicos, cerrándole la puerta al mico que fue propuesto para escoger a dedo a los gerentes, en la noche de este lunes 4 de diciembre, en la plenaria de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en contravía de la solicitud del jefe de Estado, pidió a la corporación redactar una nueva propuesta para este artículo.

Toda la polémica en torno a este artículo surgió en la tercera semana de noviembre, cuando la congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció que el Gobierno, a través de una proposición, avaló la elección a dedo de los directores de hospitales departamentales cada cuatro años, una propuesta que, según ella, promueve la corrupción.

“Señores gobierno del cambio, aquí en el artículo 42 que habla de la elección de directores de hospitales, acaban de eliminar el concurso y los parámetros mediante los cuales se elige al director de las nuevas entidades de salud”, dijo Juvinao visiblemente molesta el pasado 15 de noviembre.

Tras esa denuncia que hizo en su momento Juviano, el presidente Petro le pidió al Congreso no aprobar este mico.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES/ PRESIDENCIA

“Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos”, posteó Petro hace algunos días en su cuenta de X, antes Twitter.

Y añadió en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el Gobierno”.

Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos.



Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos se selección tal como propuso el gobierno. pic.twitter.com/SdGzCGv5RJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2023

En la ponencia de la reforma a la salud se estipula que la elección de los gerentes se debe dar dentro de los tres meses siguientes al inicio del período del respectivo alcalde municipal, distrital o gobernador, para un período institucional de cuatro años.

Este artículo, tal cual como fue radicado por el Gobierno, establece una serie de requisitos que debe cumplir el director o gerente del hospital, como un puntaje mínimo en una prueba que deben realizar las Instituciones de Educación Superior y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

No obstante, en una proposición que fue avalada el pasado 15 de noviembre, por el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien es el ponente del proyecto de ley, se eliminaron esos requisitos para ser designado gerente o director de hospitales públicos.

Esa proposición fue la que generó la denuncia de la representante Juvinao y posteriormente el contundente llamado del presidente Petro, por lo que después se retiró esa proposición.

Segundo debate Reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes Ministro del Interior Luis Fernando Velasco Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo Presidente de la Cámara Andrés Calle Director de la Adres Félix León Martínez Alfredo Mondragón Representante a la Cámara Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

Llamado del ministro Velasco

No obstante, a pesar de que la proposición que fue avalada por Mondragón fue retirada y de que el propio presidente Petro pidiera aprobar el artículo como fue redactado, esta noche, en medio del debate, el ministro Luis Fernando Velasco hizo una solicitud diferente.

El funcionario le pidió a la Cámara que no le quite a los gobernadores y alcaldes la potestad de elegir a los gerentes de los hospitales públicos, y que al mismo tiempo se incluyan elementos de meritocracia, pero que no se incluya la palabra “concurso”.

“El responsable de la salud en un departamento o municipio es el gobernador o alcalde. Es evidente que quien responde políticamente si un servicio fundamental como el de la salud no está funcionando es el gobernador o el alcalde. Alguien con buen juicio diría que la mejor manera de elegir un cargo técnico que tiene responsabilidad política es un concurso. Cuando ustedes hablan de concurso hay sendas sentencias de la Corte Constitucional que apuntan a que concurso no es lo que el gobernador o alcalde quiera, sino lo que diga el concurso. ¿Es eso prudente? ¿Ha funcionado bien”, dijo Velasco.

Ministro del Interior Luis Fernando Velasco y Andrés Calle Presidente de la Cámara de Representantes | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y puntualizó: “Yo los quiero invitar a que hagan un examen de los cursos vendidos que han existido en este país. Hay universidades muy buenas, pero hay otras que en el marco de esos concursos han hecho desastres. ¿Es bueno ante la opinión que un alcalde o gobernador escoja al que quiera?, no creo. Creo que quien esté en la dirección de un hospital nivel cuatro, tres, dos o uno, tenga unos mínimos”.

Velasco fue más allá e indicó: “Si el Congreso no busca fusionar elementos de meritocracia con la posibilidad constitucional de no quitarle la decisión de gobernadores y alcaldes, este artículo va a terminar enfrentando al Congreso con buena parte de la opinión de este país. Si ustedes llegan a meter la palabra concurso, no hay nada que hacer”.

En su intervención que duró más de 3 minutos, el ministro afirmó además: “Ustedes podrían buscar un mecanismo que logre cualificar las personas que sean elegibles, con la capacidad constitucional del gobernador de elegir dentro de esas personas elegibles, para que no sea cualquier persona. Búsquenlo. El día que un gobernador o alcalde no defina quien es el director del hospital de su municipio, ese día el gerente no le vuelve a pasar al teléfono al alcalde.

Velasco fue enfático en su llamado: “No le quiten la función a gobernadores y alcaldes, pero métanle un criterio de merito para que ellos puedan escoger dentro de esos criterios”.

“Una nueva jugadita”

La respuesta de la representa Juviano no se hizo esperar, y aseguró que “se cocina nueva jugadita para tumbar artículo 42 de meritocracia en selección de gerentes de hospitales públicos”.

“Aunque presidente Gustavo Petro pidió a ponentes mantener el artículo original, hoy el ministro Velasco abrió la puerta a los partidos para presentar una ‘nueva propuesta’”.