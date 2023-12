“No conozco a Martha Lucía Zamora, pero creo que está respirando por la herida”: Jorge Leyva, el hijo del canciller Álvaro Leyva, habla de los encuentros en París con funcionarios de la Cancillería

Jorge Leyva, hijo del canciller de Colombia, Álvaro Leyva, habló con SEMANA y entregó detalles de la supuesta reunión secreta en París que mencionó la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, donde, según ella, posiblemente se habló de la licitación de los pasaportes de la Cancillería, uno de los temas contractuales más polémicos en los últimos meses.

Leyva –hijo– no desconoce que se encontró en París, una ciudad que él frecuenta, con varios funcionarios de la Cancillería de Colombia que estuvieron de paso por Europa, entre ellos su padre, el canciller Álvaro Leyva.

“Con mi padre casi no nos vemos, cuando él me dice que anda por la región, tomo un avión y voy a saludarlo”, le dijo a SEMANA.

Marta Lucía Zamora y Álvaro Leyva. | Foto: FOTO1:SEMANA/FOTO2: SEMANA.

El encuentro fue en noviembre, exactamente hace tres semanas y “no se trató de una reunión”, como dijo Zamora, sino de 4 días de encuentros en cafés, restaurantes, donde, de acuerdo con él, les sirvió de “guía turístico” por la Ciudad de la Luz a un grupo de funcionarios de la Cancillería de Colombia que estuvieron adelantando una labor propia de sus funciones.

Entre ellos estaba Juan Carlos Lozada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, un amigo personal desde hace 20 años cuando ambos militaron en el Partido Conservador.

Él trabaja en la Cancillería y es hermano del exgobernador Jaime Lozada Perdomo, huilense fallecido a manos de las Farc.

“Mi amigo Juan Carlos me dijo: ‘no conozco París, lléveme. Yo, como he vivido allí, lo llevé a muchos sitios, entre ellos La Ópera, tomamos café. Es más, estuvimos en la Embajada de Colombia en Francia con el embajador Alfonso Prada. Lozada y yo. Somos amigos, reitero, hace 20 años. Es más, comí con la embajadora ante la Unesco, Laura Guillém, amiga desde hace años ”, expresó.

El canciller Álvaro Leyva. | Foto: Semana

Jorge Leyva, quien tiene ciudadanía española y se dedica al derecho en Europa, le narró a SEMANA que durante esos cuatro días se encontró con varios funcionarios de la Cancillería, entre ellos Diana María Parra, asesora para la Igualdad de Género; Catalina Ceballos, directora de Asuntos Culturales de la Cancillería, entre otros. “La licitación de los pasaportes no es un tema mío, no hago negocios con Colombia. No me reúno con contratistas”, aclaró.

Dijo, además, “que el tema de los pasaportes no es un tema del que él hablara exclusivamente con Lozada. Lo habla todo el mundo. ¿A qué me refiero? Cuando declaran la licitación, es la noticia. A mí me llama la gente a quejarse y les digo que no sé, no tengo idea de esas cosas. Eso no tiene que ver conmigo ni yo tengo injerencia”, afirmó.

Presidente Petro y Martha Lucía Zamora. | Foto: Foto SEMANA y foto SEMANA

Contó que desde que padre fue designado como canciller de Colombia no regresó al país “porque imaginé que el nivel de presiones iba a ser muy grande. Yo sé que para dañarlo a él siempre me golpean a mí, yo estoy acostumbrado”.

Manifestó que París no es el único sitio donde él se encuentra con algunos funcionarios de la Cancillería. “Como yo vivo en Europa, cuando mi papá hace viajes y nunca lo veo, yo cojo un avión y voy y lo saludo”, destacó.

En esta oportunidad, “yo llamé a mi papá y le pregunté dónde estás y me respondió que se estaba quedando en la casa del embajador (Prada), ven y me saludas, me expresó. Yo fui e interactúe con la gente de la Cancillería que estaba en ese momento”.