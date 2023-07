Controvertidas declaraciones de Gustavo Petro: “En realidad yo no sabría decirles si es preferible apoyar a EE. UU. o Rusia”

El presidente Gustavo Petro sorprendió este martes, 18 de julio, cuando habló desde la clausura de la Cumbre de los Pueblos en Bruselas, al término de su agenda en la Cumbre de la Unión Europea y la Celac. Dijo que “en realidad no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia. Me parece que es lo mismo”.

En medio de su discurso, el jefe de Estado agregó que “ en el fuego de la política mundial, realmente, no tenemos alternativas sociales. Tenemos alternativas, quizás, militares, de coyuntura política, de alianzas coyunturales, pero la alternativa al actual sistema y régimen económico mundial, porque es dominante en todo el mundo, parte sale del mismo capital porque el capital ha encontrado un límite. Eso fue lo que dijimos ayer”.

Gustavo Petro recordó su pasado. “Yo fui insurgente. No puede haber insurgencia eterna. Un cuerpo social, permanentemente armado durante décadas, por generaciones, termina degradado porque el fin de un proyecto político no es el arma, no es matar al otro, es transformar a una sociedad. Y cuando se confunde lo uno y lo otro aparecen procesos de profunda degradación humana, social, política cuyo resultado final ha sido una potencia en la transformación de Colombia”.