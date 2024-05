Critican a Guillermo Alfonso Jaramillo por “patrasearse” sobre salud del magisterio: “No tiene vergüenza”

“El ejemplo de salud que quiere el señor presidente de la República. No solo para los maestros, sino para toda Colombia. Aspiramos a que se convierta y estamos seguros que, con la calidad de maestras y maestros que tenemos, y con todas sus familias, y con todo el trabajo de la Fiduprevisora y de los ministerios, podamos verdaderamente mostrarle a Colombia que sí se puede hacer”, manifestó el ministro.

“Este es un modelo para los maestros, que tienen un régimen especial. Esto no tiene nada que ver con la reforma porque esta tiene EPS, va a tener EPS, vamos a estar afiliados a una EPS cambiada a gestora. La integración vertical aquí no es, esto no se puede comparar”, explicó el jefe de la cartera.