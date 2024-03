¿Cuánto ganará Gustavo Bolívar como director de Prosperidad Social?

Sin embargo, en vista de que no logró su cometido de llegar al Palacio de Liévano, Gustavo Bolívar ahora asumirá las riendas del DPS, reemplazando en el cargo a la polémica Laura Sarabia, quien se desempeña como directora del Dapre.

SEMANA conoció que el presupuesto de Prosperidad Social para 2024 será de 10,7 billones de pesos, 60 % más que en 2023, una cifra que le permitirá al exsenador cumplir uno de sus principales objetivos: ayudarles a los líderes de base del Pacto Histórico que, según él, empujaron la campaña presidencial de Gustavo Petro y no han recibido respaldo del Gobierno nacional en los primeros 19 meses de mandato.

¿Cuánto ganará Gustavo Bolívar como director del DPS?

¿Cumple con los requisitos?

Aunque el exsenador tiene una amplia experiencia en el sector público y privado, que va desde el Senado, pasando por el Concejo de Bogotá, hasta la Universidad Sergio Arboleda, no registra estudios superiores. Es decir, hoy, oficialmente, Gustavo Bolívar es bachiller académico.

Bolívar no lo ha ocultado y ha dicho que estudió varios semestres de comunicación social y periodismo en la Universidad La Sabana, pero no culminó. Por eso, en la página de la Presidencia, no aparece su historial académico.