“Yo lo veo a veces muy solo”: cuando Gustavo Bolívar dijo que quería “ir al Gobierno a ayudarle al presidente”

“Yo quisiera ir al Gobierno a ayudarle al presidente. Yo lo veo a veces muy solo y como encerrado en un sanedrín ahí. No vayan a juzgar mal, son gente muy buena, los conozco todos, pero no son de la causa. Yo siempre hablo de la causa. De esta gente que lleva años”, dijo Bolívar.

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá no quiso decir nombres sobre los que no son “de la causa” en el Gobierno, pero reiteró.

“Su círculo cercano. Me gustaría ver ahí a gente que ha luchado más en esta causa, digamos. Creo que hay gente muy buena, todos los que están ahí los conozco y no tengo ningún reparo de ninguno, pero quisiera ver ahí gente más cercana. Un Alexander López. No voy a empezar a dar nombres aquí porque de pronto se me olvida alguno y queda por fuera, pero gente así. Digamos, que han estado en esa lucha popular de tiempo atrás”, agregó.