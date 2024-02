Cuestionan al embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco, por permitir grabación de video de político mexicano en sede de la Embajada

Desde Unidiplo, unos de los sindicatos de la Cancillería, reclamaron porque esto podría evidenciar la falta de experiencia de Ninco para su cargo. Precisamente, uno de los cuestionamientos más fuertes que se le ha hecho al embajador desde el momento en que fue posesionado, era que no contaba con los requisitos que deberían tenerse para este tipo de cargos.

Ninco no se alcanzó a graduar de Política y Relaciones Internacionales. Además, no tiene experiencia en carrera consular y diplomática y la única que certificó para ese cargo fue haber sido asesor de Gustavo Bolívar cuando era senador y haber trabajado en la Colombia Humana, el partido del presidente Petro. En total, según su misma hoja de vida, Ninco tiene solo algo más de cuatro años de experiencia de las cuales casi dos son como empleado público en el Congreso.

El cónsul general de Colombia en México Andrés Hernández contestó que no fue él quien filtró el video. | Foto: suministrada a semana api

“No tengo nada que ver y la sede del consulado está ubicada en otra dirección distinta. Cada quien que responda por lo que pasa en sus lugares de trabajo, yo no tengo nada que ver y menos filtrando. La periodista sí me buscó, pero le señalé que mi sede es en otro edificio”, afirmó el diplomático colombiano. Sobre las versiones de sus diferencias con Ninco no las negó y simplemente dijo: “qué tiene que ver”.