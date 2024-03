Daniel Briceño, en entrevista con SEMANA, arremete contra Gustavo Bolívar: “Una persona que cada vez que se queda sin argumentos recurre al insulto”

SEMANA: Gustavo Bolívar le dijo “basura de ser humano”. ¿Este debería ser el comportamiento de un alto funcionario público?

D.B.: En primer lugar no es la primera vez. Cuando yo no tenía ninguna posición y no ostentaba ningún cargo, él me echó la madre, literalmente. Cuando le hice una pregunta sobre la diferencia sustancial entre dos declaraciones de renta me dijo HP. Y ahora, cuando le reclamo porque su primer acto de llegada al DPS fue cotizar la compra de seis vehículos nuevos e híbridos, me dice basura humana. Entonces es una regla general de Gustavo Bolívar. Una persona que cada vez que se queda sin argumentos recurre al insulto.

Gustavo BolÍvar | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Por qué interpuso una queja disciplinaria contra Gustavo Bolívar?

D.B.: Nosotros nos basamos en la Ley 1952 de 2019, que fue el código disciplinario que se aprobó cuando Gustavo Bolívar era congresista. O sea, esto no es ajeno a él. Le da un deber a todos los servidores públicos de respetar y tratar con respeto a todas las personas. En específico, les prohíbe ejecutar actos de violencia contra cualquier superior, subalternos, compañeros de trabajo o contra otros servidores públicos, que es mi caso. Además, en las faltas relacionadas con la moralidad pública dicen que es una falta disciplinaria amenazar o agredir gravemente autoridades legítimamente constituidas en ejercicio de las relaciones con las funciones. Es decir, nosotros tenemos un marco normativo en donde la actuación de Gustavo Bolívar se delimita muy claramente.

Él no puede estar actuando como si fuera una persona del común. Él tiene una responsabilidad de ley y tiene que actuar bajo los parámetros del respeto. Una cosa era cuando no era nada. Es más, creo que cuando era congresista tenía un poco más de libertad para actuar y decir lo que se le diera la gana, pero esta vez no. Es un funcionario público esta vez y tiene que acogerse. Si aplicamos las normas, el señor Bolívar podría presentar algún tipo de sanción o suspensión, como pasó con el caso del exalcalde de Cartagena William Dau.

SEMANA: ¿De cuánto tiempo podría ser una posible suspensión de la Procuraduría contra Gustavo Bolívar?

D.B.: Puede ser de hasta seis meses, creo yo. Siempre se ha sancionado dos, tres o cuatro meses, que es un precedente. Es decir, es una alerta de la Procuraduría o del órgano encargado que le dice que no actúe más así, que respete a la gente. Entonces aquí hay una sanción, pero puede ser entre tres y cuatro meses.

SEMANA: El presidente Petro ha dicho que no lo dejan gobernar, a raíz de las suspensiones que reciben los funcionarios de su administración. ¿Cree que lo van a atacar por eso?

D.B.: Me van a decir que la Procuraduría es de bolsillo y que yo manejo a la procuradora, ese es el cuento de ellos. Pero nada, son normas objetivas. Un funcionario público tiene la obligación de actuar en el marco del respeto, tiene obligaciones y deberes. Si incumple esos deberes inmediatamente debe tener alguna repercusión o sanción. Esa sanción me la aplicarían a mí si yo hiciera lo mismo. Lo que pasa es que ellos se han acostumbrado a que nadie les aplique la ley, pero así son las normas. Así funciona.

SEMANA: El presidente dijo que su queja disciplinaria debería ampliarse a sus copartidarios, que según él se han expresado con “violencia y calumnia” en su contra. ¿Qué le responde?

D.B.: Yo sé que hay servidores públicos que se refieren al presidente de forma desobligante. Yo personalmente no soy de ese estilo. Primero, yo siempre lo trato como presidente. Lo segundo es que digo cosas muy fuertes, pero siempre en el marco del respeto. Nunca voy a lo personal, nunca voy a la vida privada. Ahora el presidente no puede excusar a Gustavo Bolívar. Por el hecho de que personas lo ofendan no quiere decir que por eso excusa al señor Gustavo Bolívar. Yo en lo personal actúo bajo el marco del respeto y siento que el presidente ahora trata de decir es que si a ellos los atacan, entonces ellos también atacan. Si el presidente recibe ofensas tiene todo el aparato del Estado para hacer cumplir las leyes y para que también le respeten su buen nombre.

DANIEL BRICEÑO Concejal de Bogotá | Foto: NICOLáS LINARES

SEMANA: Usted denunció que Bolívar comenzó en el DPS cotizando seis vehículos, pero él se defiende diciendo que es una orden previa a su llegada. ¿Qué pasa?

D.B.: Esta cotización fue publicada tres horas después de la posesión del señor Gustavo Bolívar y dice que es una cotización vieja. No, es una cotización nueva que se publicó el día 5 de marzo, cuando el señor Bolívar se posesiona, más o menos hacia las 5:30 de la tarde. Bolívar se posesiona, según los informes de la Presidencia, unas horas más temprano. ¿Que pueda venir de atrás? No lo sé. Él responde políticamente y jurídicamente desde la posesión sobre todo lo que pasa en la entidad. Y lo peor es que él miente diciendo que firmó un acto administrativo que echa para atrás la cotización. Eso es falso, porque una cotización de Colombia Compra Eficiente y SECOP no se echan para atrás a través de un acto administrativo, sino a través de una actuación dentro del sistema de compras públicas. A esta hora sigue existiendo la cotización. Si cometió un error o si algún funcionario no le hizo caso era mejor admitirlo.

SEMANA: ¿Cree que con nombramientos como el de Gustavo Bolívar se está destecnificando el Estado?

D.B.: Yo creo que ser activista no quiere decir inmediatamente que sea una persona que no sabe. Yo conozco activistas en muchas ramas del sector público, ambientales y demás, que son muy técnicos. Solo que ejercen desde la ciudadanía y son parte activa de sus causas. Sin embargo, sí nos han querido meter en el debate diciendo que la tecnocracia supuestamente ha quebrado al país y nos tiene donde estamos, cuando es la tecnocracia, que son estos funcionarios técnicos dentro del Estado, los que han logrado grandes avances reales en políticas públicas.

Yo no creo que se tenga que estar de un lado o del otro. Entiendo que el presidente quiere nombrar en la cabeza de ciertas entidades a personas que son de su agrado, lo puede hacer. Sin embargo, lo que hemos visto acá es que además de que el presidente nombra personas sin experiencia en las cabezas, los funcionarios de trabajo, que son los que realmente saben cómo se hacen las cosas, también los han venido sacando. Pasó con la directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Es un debate que realmente no tiene ningún tipo de sentido, porque ambos se necesitan. Se necesitan los funcionarios de carácter político, los que tienen un sentido más social, y los técnicos, que son realmente los que mantienen a las entidades.

SEMANA: ¿Y qué otras cosas ha hecho Gustavo Bolívar desde su llegada al DPS?