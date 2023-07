David Luna lanza duras críticas contra presidente Petro: “Acudirá a la mermelada y la compra de conciencias para impulsar reformas”

SEMANA: Su discurso del 20 de julio fue el más alabado. ¿Lo llevaba preparado o cómo lo estructuró?

DAVID LUNA: Claro, cuando se actúa con coherencia y firmeza hay que hacer las cosas de manera correcta, prepararlas, cumplir y obviamente, representar a los ciudadanos. Fue un discurso que tuvo ajustes durante la intervención del presidente Petro, porque no sabía qué iba a decir él, pero también era un discurso donde queríamos señalar algunas situaciones que deben ser revisadas por parte del Gobierno o de lo contrario el país se va a congelar en el tiempo y no vamos a avanzar. Por eso era clave decir, por ejemplo, que la seguridad está al garete, que los ciudadanos están con miedo, que las Fuerzas Armadas tienen amarradas sus manos y pies para para poder proteger a la sociedad.

SEMANA: Entonces improvisó poco…

D.L.: Sí. En primer lugar le agradecí al presidente por haber permanecido dentro del recinto para oír a la oposición. En segundo lugar recordé que Cambio Radical es un partido que hace oposición pero no daño. Estamos apoyando los proyectos que son positivos para el país y oponiéndonos a los que pueden generar traumatismos. Y en tercer lugar, señalé que cuando uno gana las elecciones gobierna, pero cuando las pierde, controla. En Colombia creemos que es indispensable una transición energética, pero como el presidente mencionó el fenómeno del Niño y la gravedad del mismo, yo le recordé que lamentablemente su ministra de Minas nunca atendió los mensajes de la oposición advirtiéndole de un posible racionamiento energético por la falta de gerencia para sacar adelante los proyectos de generación y de transmisión eléctrica. Hay unos problemas y tienen unas posibles soluciones.

Presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso de la República | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Cuáles problemas?

D.L.: Le pongo un ejemplo, la reforma a la salud. El presidente insiste que su reforma es la única que puede tramitarse. Nosotros le dijimos que hay una alternativa presentada por este partido que se identifica, por ejemplo, en meter en cintura a las EPS y en llevar la atención primaria a los municipios más apartados del país, pero no estamos de acuerdo con el presidente Petro en estatizar la salud, en politizarla y volver 30 años en el tiempo y al corrupto e ineficiente Seguro Social.

SEMANA: Por ese discurso suyo dicen que se perfila como líder de la oposición. ¿Es así?

D.L.: Ese no es un calificativo que yo tenga la capacidad, ni mucho menos la posibilidad de establecer por respeto a los medios de comunicación y la ciudadanía. Es un calificativo que las personas se lo deben ganar con trabajo, coherencia, firmeza y serán ustedes desde la prensa libre y no atacada por el presidente permanentemente y por la ciudadanía, quienes determinen si esa es una figura que tengo la posibilidad y la responsabilidad de encarnar.

David Luna senador del Partido Cambio Radical Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: Pero es que son sus colegas en el Congreso los que dicen eso…

D.L.: Puede ser producto de la coherencia porque desde el día 1 expresé que haría oposición, no daño. Y desde ese día, siempre con profundo respeto, pero también con firmeza, he venido señalando cuáles son las equivocaciones del Gobierno. Le dije que nos oyera en la discusión de la reforma tributaria. Le presentamos tres contrapropuestas y nunca nos oyeron y por eso la canasta familiar se disparó. La inflación es inatacable y por eso vivimos momentos muy críticos en cuanto a la inversión. Le mencioné al Gobierno la necesidad de tramitar el Plan de Desarrollo oyendo a quienes pensábamos distinto, porque de el disenso se construye el consenso y lamentablemente nunca hubo puerta abierta.

SEMANA: ¿Cuál es la evaluación del Gobierno Petro a ocho días de que cumpla su primer año en la Casa de Nariño?

D.L.: ¿Cómo así que usted se pone a proponer cosas que no es capaz de cumplir? Yo prefiero perder una elección antes que prometer algo que no puedo cumplir. Yo creo que en eso se equivocó el presidente Petro y por eso al día de hoy está tan mal calificado en las encuestas. Yo prefería al presidente Petro estadista, que al presidente activista del discurso del balcón. El presidente tiene que respetar la institucionalidad, la libertad de prensa y no puede seguir haciendo un anuncio cada día y simplemente no hacerle seguimiento al mismo. Hay una cantidad de miembros del gabinete que no están cumpliendo con su labor. Este es un año muy complejo, lleno de incertidumbre, insatisfacción y está tan complicada la situación y es tan poco serio el Gobierno, que tres años antes de la campaña presidencial ya estamos hablando de quiénes pueden ser los próximos candidatos. Necesitamos que el presidente se concentre en gobernar y sobre todo, en ejecutar. Tenemos la ejecución más baja de los últimos 25 años en el presupuesto.

SEMANA: ¿Qué puede pasar si la ejecución sigue a este ritmo?

D.L.: Eso traduce que hay que hablar menos y hacer más. El presidente Petro es un gran orador, pero un pésimo ejecutor. Eso lo demostró cuando fue alcalde de Bogotá y ahora lo está haciendo como presidente. Necesitamos que se concentre en la ejecución como gobernante, que invierta menos en Twitter y que haga más consejos de ministros, que se siente más con sus equipos a tomar decisiones sobre en qué estado está en este momento el país. Para ser gobernante se necesita gerenciar, ejecutar y obviamente resolver los problemas de los ciudadanos.

Presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso de la República | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: Pero también es un problema del equipo que rodea al presidente Petro…

D.L.: Hay varios ministros muy juiciosos en sus ejecuciones, pero hay otros que dejan mucho que desear. Pero fundamentalmente es un problema del capitán del barco, él es el que debe estar llamando permanentemente a averiguar, preguntar y exigir resultados.

SEMANA: ¿Le reconoce algo bueno al Gobierno Petro?

D.L.: Varias cosas y se las voy a enumerar. La primera, su capital demócrata al haber oído a la oposición en el discurso del 20 de julio. En segundo lugar, su interés para tratar de avanzar en los diálogos, por ejemplo, con el ELN. En tercer lugar, creo que el presidente Petro hace un gran esfuerzo en poner en la agenda nacional la transición energética, sin embargo, lamentablemente falla en su ejecución. En cuarto lugar, siento que el presidente Petro ha hecho un esfuerzo importante para lograr descentralizar el país y demostrar que Colombia no puede seguir siendo Bogotá. Pero no es suficiente solamente con ir a las regiones y dar discursos. Ojalá sus palabras de respeto a la oposición no se queden en el discurso, como tampoco las del Acuerdo Nacional que ya en dos oportunidades ha hablado de eso.

Presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso de la República replica de la oposición intervención Senador David Luna Bogota 20 de julio del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Cuál es la lectura que le da a esa propuesta del Acuerdo Nacional?

D.L.: El Acuerdo nacional debe ser con quienes estamos construyendo democracia, no con quienes están poniendo bombas y matando gente. Yo creo que el Acuerdo Nacional debe ser de construcción colectiva, no de adhesión a las ideas del presidente Petro. Me imagino que a lo que le apunta es a poder generar consensos producto del disenso, pero hasta eso solo se está quedando en el discurso.

SEMANA: Pero el Gobierno está desconectado de los partidos, incluso de los cercanos…

D.L.: Con la oposición no ha existido el diálogo. Nosotros hemos hecho contrapropuestas a todas nuestras críticas y nunca hemos recibido por lo menos un comentario del Gobierno. Con los partidos que hoy conforman la coalición, pues vemos que eso se traduce simplemente en unas reuniones rápidas para preguntar si van a votar o no las iniciativas y seguro sobre qué van a recibir a cambio y no, de eso no se trata.

SEMANA: Ya menciona la reforma a la salud. ¿Cómo ve el trámite de las otras reformas del Gobierno?

D.L.: El Presidente hará todo lo posible por sacar sus reformas adelante. Como él mismo desbarató su coalición de gobierno yo creo que acudirá al mismo mecanismo que utilizó como alcalde de Bogotá y es la mermelada y la compra de conciencias, pese a que en campaña dijo que iba a dar un verdadero cambio en la forma de gobernar, políticamente hablando. Nosotros con firmeza nos opondremos. La reforma a la salud como está planteada, es entregarle la posibilidad de que un ciudadano de cualquier municipio del país solamente pueda ser atendido si votó por el alcalde de turno. La reforma laboral lo único que busca es atender a un porcentaje de la población que está sindicalizada. Y se pregunta uno la generación de empleo, la formalización del mismo y no hay nada. Y obviamente la reforma pensional pone en grave riesgo el ahorro de los colombianos, necesitando si crear un pilar solidario que, por ejemplo, con el estamos de acuerdo.

Congreso de la República en pleno | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Cree que el presidente Petro cambiará su manera de gobernar?

D.L.: No y lamentablemente pienso que lo que le gusta es gobernar confrontando, le gusta permanentemente polarizar. Pero estoy dispuesto a dialogar con él o con quien corresponda, porque acá no se trata simplemente de opinar para ganar likes, se trata de opinar y de fijar posición para construir país.

Alfredo Saade reconoce como candidato a Gustavo Petro | Foto: @ALFREDOSAADEV

SEMANA: Y menos teniendo a Alfredo Saade a toda hora recomendándole que cierre el Congreso y haga todo por decreto…

D.L.: Yo creo que la división de poderes y el respeto por las instituciones es fundamental. Yo no creo que el presidente Petro piense siquiera en brincarse la Constitución del 91. Yo esperaría que el presidente sea recordado en la historia política de este país como un presidente que respetó la democracia y que obviamente permitió un debate, que no que se acerque a semejantes locuras de cerrar instituciones simplemente porque no están de acuerdo con su pensamiento.

SEMANA: ¿Cómo terminará el Gobierno Petro en tres años?

D.L.: Yo esperaría que el presidente Petro entre en razón, que actúe serenamente, que entienda que hay que oír a quienes piensan distinto, que no siga pensando que los empresarios en Colombia son esclavistas, que los medios de comunicación son enemigos, que los trabajadores merecen mejores oportunidades y que para lograrlo hay que generar entornos de inversión. Así que yo espero que termine mejor de lo que está en este momento, porque en este momento evidentemente no va por buen camino.

Presidente de la República Gustavo Petro | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Debe haber más cambios en el gabinete?

D.L.: Salvo en la cartera de Defensa donde veo gravísimos problemas de inseguridad, de una desmoralización enorme en la fuerza pública y de la amenaza de cientos de municipios en este proceso electoral, no debe haber cambios.

SEMANA: Bueno, pero les fue bien a los demás…