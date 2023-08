Decana de la familia Santos reprende a su sobrino por escándalo de Odebrecht: “Guardo la esperanza de que Juan Manuel (Santos) tenga la lucidez y el valor de reconocer sus errores”

SEMANA conoció un escrito de Isabel Santos de Sagarminaga, familiar del expresidente Juan Manuel Santos, dirigido a sus familiares para darles a conocer la postura que tiene frente a todo lo que se ha conocido en los últimos días sobre Odebrecht y la presunta responsabilidad de su sobrino en las campañas presidenciales de 2010 y 2014.

La mujer, que tiene más de 90 años, es la decana de la familia Santos, la misma que ha influido de manera significativa en la política y el periodismo del país desde principios del siglo XX.

Por esa razón su postura llama la atención porque, dentro de estos grupos familiares, lo expresado por las personas mayores es considerado como valioso. Ante todo lo revelado por SEMANA, la mujer escribió: “Por ser yo, Isabel Santos de Sagarminaga, actual decana de la familia Santos, con gran dolor tengo que lamentar el desafortunado proceder de Juan Manuel Santos durante estos últimos años, el cual nos ha golpeado profundamente”.

Juan Manuel Santos en campaña. Foto: Campaña. Junio de 2010. | Foto: Campaña Juan Manuel Santos

Agregó: “Debo decir que a pesar de que nunca compartí ni sus ideas ni sus principios, jamás pude imaginar un desenlace como este que estamos viviendo y que nos deja a todos sin palabras. Confiamos en que este comportamiento tan deplorable no opaque el importante legado que los Santos Montejo, nuestros mayores, dejaron en Colombia”.

Por esa razón, asegura que guarda “la esperanza de que en honor a ese legado Juan Manuel tenga la lucidez y el valor de reconocer sus errores y cerrar con humildad este triste capítulo de su vida”.

Isabel es hija de Gustavo Santos Montejo, otro miembro de una familia ejemplar. Hermano de Hernando, Guillermo, Enrique y Eduardo, era el menor de los hijos de Francisco Santos Galvis y Leopoldina Montejo de Santos.

Juan Manuel Santos. Campaña presidencial. Pereira, mayo 1 de 2014. Foto: Alejandro Acosta-Revista Dinero. | Foto: Alejandro Acosta

El apellido forma parte de una generación en la que surgieron políticos, escritores e intelectuales. Isabel es la última de esa generación por lo que se entiende el regaño a su sobrino, pues considera que no es el actuar que tuvieron los integrantes de la familia.

Isabel Santos de Sagarminaga (1934) es la segunda de los tres hijos de Gustavo Santos Montejo, alcalde de Bogotá en su cuarto centenario y hermano de Eduardo Santos Montejo. Sus hermanos (los de Isabel) fueron Gaby y Eduardo Santos Gómez.

Juan Manuel Santos, el Nobel de Odebrecht. | Foto: Semana

Juan Manuel Santos, el Nobel de Odebrecht: este es el entramado y las nuevas pruebas que tienen contra las cuerdas al expresidente por la entrada de dineros sucios de la multinacional a sus campañas

Esta semana, por primera vez desde que dejó la Casa de Nariño, el expresidente Juan Manuel Santos empezó a sentir pasos de animal grande en su contra por la entrada de dineros sucios de Odebrecht a sus campañas de 2010 y 2014. La Fiscalía concluyó formalmente que está probado que la multinacional de los sobornos aportó 3.540 millones de pesos para elegir a Santos en esas dos oportunidades y que el monto más grande fue para la reelección.

SEMANA revela todo el entramado, las pruebas, la ruta del dinero y la identidad de los protagonistas de este escándalo que compromete directamente al expresidente Santos.

La situación del premio nobel de paz colombiano se complicó después de revelarse, el pasado 10 de agosto, el acuerdo entre el Grupo Aval y Corficolombiana, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores de ese país (SEC). En los documentos queda claro que la plata de Odebrecht sí entró a la campaña de la reelección, en 2014.

Una alta fuente, que conoce de cerca los detalles de esa negociación, le aseguró a este medio que Juan Manuel Santos es, de hecho, el llamado “colombian official 3″ que aparece mencionado en uno de los documentos del acuerdo. Allí se señala que “aproximadamente en mayo de 2014, el ejecutivo de Corficolombiana (José Elías Melo) solicitó que el ejecutivo de Odebrecht 2 (Eleuberto Martorelli) asistiera a reunión con el colombian official 3 (...)”.

Alrededor de 2014 y 2015 se hizo el pago de un soborno de Odebrecht por aproximadamente 3,4 millones de dólares en beneficio del 'colombian official 3', que, según una alta fuente, sería Juan Manuel Santos. | Foto: apf

En la reunión, el ejecutivo de Odebrecht 2 (Martorelli) acordó con el colombian official 3 el pago de sobornos para su beneficio. Según el documento, el interés de Martorelli estaba circunscrito a la extensión del contrato Ocaña-Gamarra con el gobierno Santos.

El documento revela que ese colombian official 3 está plenamente identificado y que ese nombre solo lo conocen Estados Unidos y Corficolombiana. Santos, al responder una pregunta pública de la directora de SEMANA, Vicky Dávila, quien hizo la revelación sobre el colombian official 3, aseguró en su cuenta en Twitter: “Si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente”.

Es claro que Santos sabe que el acuerdo obliga a las partes, por ahora, a mantener la reserva. En otro documento de ocho páginas, fechado el 10 de agosto, la SEC dijo que Aval reconoció que hubo plata sucia de la multinacional de los sobornos en la campaña de Santos. Así aparece consignado en el punto 12. “En mayo de 2014, antes de que funcionarios del Gobierno colombiano aprobaran las nuevas obligaciones financieras para la extensión Ocaña-Gamarra, el ejecutivo brasileño acordó pagar sobornos adicionales a funcionarios del Gobierno colombiano en forma de contribuciones ilícitas de campaña”.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. | Foto: Daniel reina romero-semana

La ruta de la plata

La entrada de los dineros sucios de Odebrecht para la campaña de reelección de Santos en 2014 requirió de una sofisticada operación de “inteligencia financiera”, según los investigadores de la Fiscalía. “Todo está probado”, dijo uno de ellos.

Un país clave en esta trama, y que hasta ahora se conoce, es Argentina. Su protagonista es Víctor Eduardo López Cuéllar, un empresario colombiano dedicado al comercio de carros de lujo con operaciones internacionales. La Fiscalía comprobó que este hombre recibió directamente, procedente de una cuenta de Odebrecht en Brasil, desde la polémica División de Operaciones Estructuradas de la compañía, alrededor de un millón de dólares.

El dinero se movió desde el nivel central de la multinacional por intermedio de empresas offshore. La más importante fue Management Services Limited, que sirvió como un vehículo financiero por medio del cual se hizo el aporte. El intermediario fue Otto Bula, quien, según la Fiscalía, fue el que entregó el dinero a la campaña para la reelección de Santos.

Ese fue el modus operandi de Odebrecht para corromper a líderes políticos en toda América Latina con el fin de obtener millonarios contratos de manera ventajosa a través de sobornos. Panamá fue otro país fundamental para mover la plata sin levantar sospechas.

Otto Bula, excongresista. | Foto: Daniel reina romero-semana

La investigación de la Fiscalía también comprobó que la encuesta de Paddington, materializada en 33 folletos alusivos a la campaña, fue otro aporte de Odebrecht a la reelección de Santos. Eleuberto Martorelli, quien fue presidente de Odebrecht en Colombia, dijo ante la Procuraduría y la Fiscalía que, a través de Luis Peña, representante de la empresa de publicidad Sancho BBDO, “se pagó un millón de dólares como contribución a la campaña” de Santos, representados en un estudio sobre la situación política de las principales ciudades del país. Todo se trianguló por Panamá bajo la gerencia de Roberto Prieto. Por eso, el 2 de febrero de 2014, la multinacional del soborno firmó un convenio con Sancho BBDO, a través de una empresa panameña, por el millón de dólares.

Este hecho, negado por Prieto, fue corroborado por Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha Soares, de Odebrecht, quienes reconocieron esa contribución y añadieron que hubo un direccionamiento en Colombia del empresario y contratista Eduardo Zambrano “para que se ocultara lo ocurrido con dichos aportes”. Por estos hechos, Prieto fue condenado, entre otros delitos, por falso testimonio en calidad de determinador.

En el caso de 2010, el propio Prieto, gerente de la campaña de Santos, confesó que Odebrecht le pagó una factura de 450.000 dólares de afiches a la cuenta de una empresa creada en Panamá, bajo la asesoría legal de Mossack Fonseca, una firma salpicada en el escándalo de los Panama Papers. La cuenta en Panamá pertenecía a la expareja de esposos Félix Otto Rodríguez y María Fernanda Valencia Falquez, dueños de Impressa Group. Poco tiempo después, Valencia fue “nombrada en contraprestación” como directora de Artesanías de Colombia en 2011, durante el Gobierno Santos, según se lee en la condena de Prieto.

María Fernanda Valencia, exdirectora de Artesanías de Colombia. | Foto: vanessa perez-semana

Las interceptaciones a Prieto con Zambrano y Andrés Giraldo, su mejor amigo, y las declaraciones del comité financiero ante los investigadores confirmaron que fue Prieto el que buscó la ayuda de Odebrecht para los afiches. El primero en mencionar que Odebrecht había aportado dineros para las campañas presidenciales fue el condenado exviceministro de Transporte del Gobierno Uribe Gabriel García, quien recibió un soborno de 6,5 millones de dólares. Las coimas de la multinacional en Colombia ascendieron a 80.000 millones de pesos.

Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos. | Foto: guillermo torres reina-semana

Según las declaraciones de Zambrano ante la Fiscalía, el primer contacto de la campaña de Santos con Odebrecht se dio en febrero de 2010. Zambrano aseguró que se trató de un famoso desayuno en Casa Medina, en Bogotá, al que, según él, asistió el propio Santos aunque en la campaña lo negaran.

En ese encuentro estuvo presente Luiz Bueno, de Odebrecht, a quien Santos presentó al comité financiero, según Zambrano. De dicho comité formaban parte Orlando Sardi, Juan Claudio Morales y Consuelo Caldas. El empresario también le dijo a la Fiscalía que en esa oportunidad se habló de los aportes y de la ayuda que entregaría Odebrecht a la campaña de Santos, siendo Prieto el que terminó concretando el monto.

En 2014 habría ocurrido un hecho crucial y así lo denunció Armando Benedetti cuando era senador, en 2017. Él habló de reuniones en el apartamento de Juan Manuel Santos los días 26, 27 y 28 de mayo de ese año, la misma semana de la primera vuelta en la que el presidente-candidato buscaba la reelección. En ellas se habría recolectado una suma millonaria de dinero, no solo de Odebrecht, sino de otras empresas. Esas sumas no fueron reportadas. El aporte de cada empresa fue de 4.000 millones de pesos, según Benedetti.

Luiz Bueno, exdirector de Odebrecht Colombia | Foto: :archivo particular

Aún hoy los investigadores tratan de confirmar si en 2014 hubo una vaca en la costa que realizaron políticos de Bolívar, Córdoba y Sucre a fin de recolectar para la campaña de Santos. El dinero se habría recogido en la casa de Juancho García, hermano del Gordo García, condenado por la masacre de Macayepo. ¿Estuvieron presentes el exministro Aurelio Iragorri y Alejando Lyons, entonces gobernador de Córdoba?

Otro hecho que aún no se aclara es lo que pasó en el hotel La Regatta de Cartagena entre políticos y contratistas, a donde habrían llegado tulas repletas con dinero en efectivo para la reelección de Santos. Un hecho más sobre la mesa es si el polémico excongresista Yahir Acuña aportó 5.000 millones de pesos a la campaña. Además, si algunos gobernadores fueron convocados por Palacio e hicieron aportes a través de asignación de contratos. El papel de Sergio Díaz-Granados y Santiago Rojas en la campaña de reelección es un secreto a voces, como el nombre de quién llevó la plata a Nariño y a la costa Caribe.

Armando Benedetti, excongresista. | Foto: Daniel reina romero-semana

La Fiscalía pudo establecer que a la campaña de Santos para su periodo presidencial 2010-2014 también entró dinero de Interbolsa. Prieto pidió la suma a la firma y esta fue cancelada directamente por la empresa a Francisco Ortiz Producciones, que a su vez emitió las siguientes facturas: la 941, del 25 de agosto del 2010, por 92.800.000 pesos; la 957, del 15 de octubre del 2010, por 104.400.000 pesos; además de 40 millones de pesos que se pagaron por concepto de IVA. Eso da un total de 250 millones de pesos, incluyendo IVA.

La operación se volvió sospechosa porque Interbolsa se dedicaba al negocio bursátil, un objeto comercial completamente ajeno a la empresa de publicidad que le prestaba sus servicios a la campaña de Santos. Asimismo, quedó claro que Francisco Ortiz Rebolledo Producciones no desempeñó ningún trabajo para Interbolsa. Ortiz Rebolledo fue nombrado gerente de RTVC en 2015. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Prieto el delito de falsedad en documento privado.

“Tapar huecos financieros”

La adjudicación del contrato de construcción del puente Plato, como parte del tramo tres de la Ruta del Sol, también terminó en enredos con Prieto. El juez Hyman Alberto Hermosilla Reyes, quien condenó al exgerente, dice que él contactó a Zambrano para solicitarle ayuda con el “pretexto de tapar los huecos financieros de la campaña que buscaba la reelección del expresidente de la república, Juan Manuel Santos”.

Fue así como acudieron a otras empresas multinacionales que tenían a cargo grandes proyectos de infraestructura y con millonarios presupuestos. Una de ellas fue la concesionaria Yuma y su principal socio, la empresa italiana Impregilo. Yuma resultó beneficiada con el proyecto del puente Plato el 4 de agosto de 2010. Luego, llegó el otrosí número cinco para realizar estudios de viabilidad de un segundo puente entre los municipios de Zambrano, en Bolívar, y Plato, en Magdalena, bajo el argumento de que la vía, al ser de doble calzada, sin el segundo puente se convertiría en un cuello de botella.

El segundo puente se adjudicó directamente. Por esa gestión, Prieto cobró 650 millones de pesos canalizados a través de Megaland SAS con la factura 032 del 18 de mayo de 2016. Megaland era una empresa cuyo representante legal era Gilberto Hernán Saldarriaga, primo hermano de Andrés Giraldo, el mejor amigo de Prieto. Tanto Prieto como Zambrano terminaron condenados por estos hechos.

La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez firmó un polémico preacuerdo con Prieto que le generó una condena de cinco años y dos meses de prisión, aunque ya está en detención domiciliaria y devolvió 877 millones de pesos. También fue sometido a una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 62 meses.

En cambio, las investigaciones contra Santos fueron archivadas en el Consejo Nacional Electoral, en la época en que Alexánder Vega, hoy registrador, era su presidente. Según se escucha en las grabaciones entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta, Vega promovió la teoría de que no pasara nada para evitar que se cayera el establecimiento. En la Comisión de Acusación de la Cámara, Santos también obtuvo un archivo, promovido por los entonces representantes Jhon Jairo Cárdenas, de La U, quien le hizo campaña, y Andrés Calle, liberal, hoy presidente de la Cámara (los liberales también apoyaron la reelección de Santos). El expresidente, hasta ahora, ha gozado de impunidad.

Pero las cosas parecen estar cambiando y todo indicaría que el expresidente Santos todavía tiene pendientes muchas explicaciones a la justicia no solo en Colombia, sino en Estados Unidos.

Néstor H. Martínez, ex fiscal general. | Foto: guillermo torres reina-semana

El eslabón

Esteban Moreno y Andrés Sanmiguel, dueño de la empresa Gistic, se convirtieron en pieza clave de la investigación por la entrada de los dineros de Odebrecht a la campaña de reelección de Santos. Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana denunciaron a Moreno en 2017 en una carta que le enviaron a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara. En ella, los expresidentes culparon a Santos.

Aunque los hechos ocurrieron en 2014, los dos fueron imputados por enriquecimiento ilícito solo hasta 2021. Ambos están enredados por un giro de 3.850 millones de pesos de empresas de Odebrecht a la firma Gistic de Sanmiguel a través de un contrato ficticio, cuyo monto, según él, era para la reelección de Santos.

La Fiscalía probó que Moreno fue quien recogió el dinero en efectivo. Una explosiva grabación entre Moreno y Sanmiguel da luces claras de lo sucedido. Moreno fue categórico: “Es que aquí dieron la plata 16 manes pa ganar esta vaina; de los 16, yo administré siete”. Sanmiguel fue prudente en la charla. Solo exclamó: “¡Usted me había dicho que era un billetal!”.

“La grabación Oculta”, en la que Esteban Moreno dice cómo financiaron supuestamente la reelección de Ssntos y hace elucubraciones sobre lo que puede pasar si se sabe la verdad https://www.semana.com/amp/la-grabacion-oculta-de-andres-sanmiguel-y-esteban-moreno-por-vicky-davila/630998?__twitter_impression=true compártela y opina... Posted by Vicky Davila on Monday, November 2, 2020

A Moreno, quien aún no le ha contado toda la verdad a la justicia, se le escucha decir en la conversación: “Entonces, si quieren incendiar el país, marica, de una, ¡miren a ver!... El escenario catastrófico es que los cojan y los llamen a todos… y se incendia el país. Pero, marica, le digo una cosa: tumba al presidente, tumba al fiscal, se cae la candidatura de Vargas, el establecimiento del país…”.

Esteban Moreno, empresario. | Foto: Suministrado a Semana A.P.I.

Y agregó lo siguiente, dejando en claro que les hizo una seria advertencia a los interesados: “Yo les dije una cosa: ¿quieren que le pase eso al presidente? Hagan cambio de página, sencillo, güevón…”. Se atrevió incluso a llegar más lejos: “Marica, aquí está cagado todo el mundo. Le voy a mostrar los escenarios: ... si con tanta plata se volaron los topes, declaran nula la elección de presidente”.

Pero Moreno consideraba que tenía un seguro ante la preocupación de Sanmiguel sobre qué iba a ocurrir si finalizaba el Gobierno Santos. “No importa... En este escenario, a nosotros nos vale mierda quién sea el próximo presidente. ¿Sabe qué necesitamos tener? El fiscal. Después de que el fiscal sea Néstor Humberto, estamos del otro lado…”.

Moreno se mostraba dispuesto a ayudar a los implicados, siempre y cuando no lo enredaran a él. Y explicaba, gráficamente, lo que pensaba sobre el tema. “Por eso yo estoy en la mitad de todo, porque o no tengo estómago, o tengo mucho estómago... Y si pasa algo, hay que ayudarles a que no les dé ni gripa, güevón; y si les da gripa, hay que tener un contenedor de Kleenex y otro de ibuprofeno al lado de la casa de ellos…”.

En el audio se escucha a Moreno mencionar al expresidente César Gaviria y a su hijo, Simón, pero luego trata de comprar el silencio de Sanmiguel ofreciéndole abogados “que ya están pagos” las 24 horas para defenderlo. Y lo insta a que consiga documentación falsa que sustente el pago de 3.850 millones de pesos de Odebrecht para engañar a los investigadores. Asimismo, le sugiere que se deje reportar en Datacrédito.

Andrés Sanmiguel, empresario | Foto: Suministrado a Semana A.P.I.

Finalmente, Moreno lanza una sentencia que explica todo: “Les dije... a mí me tocan una muela y se incendia el país…”. Por su parte, Sanmiguel dijo en interrogatorio ante los fiscales: “Me dijeron que era urgente sacar la plata porque era para la campaña de la reelección de Juan Manuel Santos”.

Además, certificó que la primera cita con Moreno fue en una sede de Bancolombia en la calle 72, en la zona financiera de Bogotá. “Ahí hablé con Esteban Moreno... él llegó lleno de escoltas... llegaron 20 tipos en carros blindados. Y llegó este señor Esteban, nunca se me va a olvidar, como con un gabán largo… a decir ‘fresco, no te preocupés, que es que yo ya vengo haciendo esto toda la semana, llevo en esto dos semanas. Esto lo necesitamos urgente, es que esto es ya’... Entraron y recibieron la plata con esa gente… ahí fueron como 1.500 millones de pesos en efectivo…”.

El empresario también dijo, bajo juramento, que al día siguiente le hizo otra entrega de efectivo a Moreno en una sede del mismo banco, en la 93, en el norte de Bogotá. En total, le habría dado más de 3.800 millones de pesos en fajos de billetes.

Sanmiguel aseguró que el propio Moreno le confirmó que toda la gente que lo acompañó a recoger la plata era del Partido Liberal y que el destino del dinero era la campaña de reelección de Santos. Sanmiguel confesó que sintió miedo de Esteban Moreno. “Me llega con 20 escoltas y dije: este tipo me va a matar...”. Los investigadores también recibieron de manos de Sanmiguel todos los documentos y comprobantes de los cheques de la fraudulenta operación. Aunque está imputado, Moreno lleva nueve años en libertad y su juicio podría comenzar en unos tres o cuatro meses. Sanmiguel también está libre.

El pez muere por la boca

Para entender lo que pasó en la campaña de reelección de Santos, es fundamental conocer las interceptaciones de la Fiscalía al exgerente Prieto. De hecho, la única conversación que se conoce entre él y el entonces presidente Santos muestra a un mandatario supuestamente sorprendido con el pago de 450.000 dólares por los afiches para su campaña por parte de Odebrecht, en 2010. Esto se convirtió en el preludio que llevó a Santos a decir “me acabo de enterar” justo cuando su exgerente confesó los aportes de la multinacional de los sobornos, sabiendo que todo estaba prescrito y que nada le pasaría al mandatario.

Son centenares de horas de grabación hoy en poder de los fiscales. En ellas, Prieto habla con sus cómplices y, con desparpajo, deja ver sus preocupaciones y estrategias. En una conversación entre él y Claudia Castro, quien era asistente de la primera dama, ella le dijo: “Usted es el único güevón”. Él contestó: “¿Quiere que le cuente un secreto? Yo sí voy a salvar al presidente (...). Hay que salvar al presidente”.

En otra interceptación, Prieto, a los gritos, le dice a Enrique Riveira, ex secretario privado de Santos: “Voy a hablar y voy a defender a su presidente, y me puede llamar el hijueputa presidente, pero no me mamo más esto (...). ¿Y sabe qué voy a hacer? Lo que no ha hecho este hijueputa Gobierno, defender al presidente”.

“Hago lo que me dé la hijueputa gana, me voy a defender, porque me tienen culiado, Enrique (...). Y porque me tienen tratado como un bandido. Ustedes tienen que tener huevos y calzones, están en la Presidencia escondidos y yo estoy en la hijueputa calle (...). Me voy a restear por ese hijueputa, porque yo tengo huevos y personalidad (...). Y con eso me enterraré, a mí me importa un culo, ya no tengo nada que perder, voy a defender la institucionalidad presidencial que se llama Juan Manuel Santos, a su presidente lo dejaron solo, y se lo dije a él el domingo, porque hay una mano de cobardes”.

María Clemencia Rodríguez, ex primera dama de la Nación. | Foto: carlos julio martÍnez-semana

Una nueva conversación entre Prieto y Claudia Castro se dio luego de que el exgerente hablara con Blu Radio y confesara que a la campaña de Santos en 2010 entraron dineros de Odebrecht. Ella le dijo que era un “valiente y un kamikaze”. Él contestó: “Como me dijeron los periodistas, Prieto, usted le acaba de quitar una presión al presidente ni la hijueputa”.

En otra charla con Castro, Prieto se vanagloriaba de lo que hizo. “Mire, estoy leyendo la prensa, eso salió del putas, el presidente quedó limpio, lo acabo de sacar del peor bollo de su vida”.

Además, hay otro encuentro muy revelador entre Prieto y la entonces primera dama de la nación, María Clemencia Rodríguez, que queda al descubierto en las interceptaciones. Así se lo reportó Prieto a un interlocutor no identificado: “Ayer estuve tres horas con la primera dama y hablamos muy largo. Le dije: su marido es un animal de cuatro patas (...). ‘¿Pero qué hacemos?’, me dijo ella. ‘¿Qué hago, Roberto? Volvió y la cagó. Por eso hay que mantenerlo guardado’”.

Prieto cuenta que María Clemencia le dijo que todo lo que había en contra de él era “una infamia” y que la demanda sería “como un hipopótamo”. En ese entonces, Prieto amenazaba con demandar a los periodistas hasta por 20.000 millones de pesos para gastarlos en “prepagos”. La justicia, pese a lo que decía la primera dama en ese momento, halló culpable a Prieto, aunque la sacó barata.

Reelección de Juan Manuel Santos. | Foto: Daniel Reina Semana

La sábana de interceptaciones sembró en los investigadores la duda frente a si hubo una operación de destrucción en 2017 para alterar y desaparecer documentos de la contabilidad de la campaña de reelección de Santos.

Las llamadas entre Araceli Rojas, la auditora de la campaña, y Prieto son demoledoras. Allí se revela que “las cajas de la campaña”, con la información, fueron llevadas a la calle 168 con Novena, en el norte de Bogotá. Araceli le dice a Prieto que están sacando “gancho por gancho” y hablan de la factura de “Conecta” que no tiene soporte. En otra llamada, Prieto le da instrucciones a otra mujer: “Eso es de 2010, eso también desaparézcalo”.

Otro dato relevante es que Araceli Rojas le informa a Prieto que el presidente Santos la llamó. “Dijo que no me presentara, que no fuera, que él iba a averiguar”. Ella estaba pendiente de asistir a su primera cita en la Comisión de Acusación de la Cámara. A Prieto siempre lo mantuvieron controlado desde la Casa de Nariño, mientras Santos, según parece, sabía todo lo que ocurría en la Fiscalía con las investigaciones en ese momento.

El analista Juan Carlos Ramos Gordillo lo dejó por escrito el 11 de julio de 2017: “Se puede establecer que el sujeto Roberto Prieto está permanentemente informado por personal de la Presidencia de la República sobre cómo avanza su investigación en la Fiscalía”.

Igual sucedió en el Consejo Nacional Electoral. Allí la preocupación de Prieto era la encuesta que pagó Odebrecht. “Ahí me toca hacer un arreglo”, le dice Prieto a su amigo Andrés Giraldo. “Me toca hablar con la persona que hizo las encuestas, que diga que él solo hizo una encuesta de base y análisis sobre las encuestas públicas (...). Y si no declaran caduca la de 2010, cagada (...). Usted sabe el riesgo que tengo en Paddington”.

Prieto hizo de todo. También hay evidencia en las interceptaciones de que les envió mensajes a los ejecutivos de Odebrecht para que mintieran en sus declaraciones y beneficiaran a Santos. Prieto hablaba con el presidente, luego se reunía con el empresario Zambrano y les enviaba con él los mensajes a los brasileños. Zambrano regresaba con las razones.

Bernardo ‘Noño’ Elías, excongresista. | Foto: Daniel reina romero-semana

Las pruebas con respecto a la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de la reelección de Santos están por todas partes. Federico Gaviria, otro empresario, condenado por las irregularidades en la Ruta del Sol II, en la que estaba presente Odebrecht, le dijo a la Corte Suprema: “Considero que nada de esto hubiera sido posible sin una directriz y orden del señor presidente de la república, Juan Manuel Santos”.

El exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, también condenado por los sobornos de Odebrecht, confesó, en febrero de 2021, en SEMANA: “Hubo plata corrupta en la reelección”. Nadie quiso escucharlo. Por su parte, el condenado excongresista Otto Bula habló de dos reuniones con Andrés Giraldo en un restaurante de un hotel en Bogotá. Aseguró que le envió a Prieto, a través de Giraldo, un millón de dólares para la campaña.

Federico Gaviria, empresario. | Foto: guillermo torres reina-semana

Prieto nunca dijo toda la verdad, pero, en una interceptación del 9 de mayo de 2017, quedó más que al descubierto. Estaba asustado. Y se escucha cuando le dice a su interlocutor, Fernando Quintero: “Tienen muy destapada la segunda vuelta”. Quintero le preguntó: “¿Destapada?”. Prieto fue categórico: “Sí, eso se va a venir un tsunami ni el hijueputa (...). Ni le digo, del fiscal para abajo. En los medios ya todo el mundo sabe el rol que jugó Néstor Humberto, Juan Mesa, esa carta de Pastrana y Uribe es muy hijueputa, ¿cierto? Jalan esa piola de Esteban y ni siquiera lo mío, lo mío no dice ni un culo (...). Estoy trabajando sobre el tema para tranquilidad, que eso no trascienda. El señor me dijo: ‘Yo soy su amigo, tranquilo, ese es un tema entre privados’ (...). Pero es que si explota lo otro, apague y vámonos. Están hurgando esa segunda vuelta duro. Lo grave es que dicen que Esteban (Moreno) movió 8.000 millones de pesos”.

Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. | Foto: guillermo torres reina-semana

Martorelli y Santos

La Fiscalía acaba de anunciar que Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el Gobierno Santos, será vinculado como presunto coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos y le imputará cargos. Pero este es solo uno de los procesos que enfrenta Andrade, quien terminó enredado por el escándalo de Odebrecht, la campaña de reelección y el Gobierno Santos. Andrade responde en juicio por supuestamente favorecer a Odebrecht en la Ruta del Sol. Además, lo relacionan con el Ñoño Elías, condenado por recibir sobornos de Odebrecht y quien terminó regalándole un bolso de marca a la esposa de Andrade.

Los 15 ingresos de Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, a Palacio merecen un capítulo aparte. Los registros dicen que se reunió con el presidente Santos el 30 de octubre de 2013. Veinte días después, Santos anunció que competiría por la reelección. Aunque Martorelli duró nueve horas en esa visita a la Casa de Nariño, los abogados de Santos dicen que esa reunión no se dio.

Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI. | Foto: : LEÓN DARÍO PELÁEZ-semana

En las otras visitas, Martorelli se reunió, entre otros, con María Isabel Nieto, mano derecha de Santos, y la ministra de Transporte de la época, Cecilia Álvarez, también imputada por el escándalo. Hoy está en manos de la Comisión de la Cámara si reabre el caso del expresidente Santos o no con este arsenal de evidencias que ya es imposible de tapar.