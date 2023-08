“Nunca intervine en las decisiones que tomaba la ANI”, expresidente Santos se desmarcó frente al millonario otrosí con Odebrecht para Ruta del Sol II

Justamente su intervención empezó con la frase: “Estoy en esta audiencia no para declarar en favor de una persona, sino en favor de la justicia, para que se haga justicia”.

El cuestionado otrosí

En la diligencia, Jesús Yepes, el abogado de Luis Fernando Andrade, quien fue el que lo citó como testigo, le preguntó por el Contrato 001 de 2010, para la Ruta del Sol II, y si conocía los pormenores de esa obra. “Yo no recuerdo los detalles contractuales de los otrosí, además no me metía en eso, sí conocí este otrosí porque fue objeto de un conpes, en el que salió a relucir la importancia de esta vía”, dijo Santos.