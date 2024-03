“Demuestra su ignorancia”: exregistradores ponen en su sitio a Petro por señalar que el “sistema electoral colombiano es peor que el venezolano”

“Eso lo han dicho las misiones de observación en la OEA en el año 2015, en que el secretario general dio la categoría de que no había garantías ni transparencia en el proceso electoral venezolano”, anotó frente a las declaraciones de Petro.

También dejó claro en diálogo con SEMANA: “Por eso, entrar a comparar nuestro sistema y proceso electoral contra un país donde no existe democracia y donde no hay garantías en los procesos electorales no resulta siendo cierto”.