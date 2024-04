¿Desconexión del Gobierno Petro? Mientras ministros reconocieron fuerza de las marchas en el país, el mandatario habló de “golpe blando”

Como la directora del Dapre, Laura Sarabia, es la mano derecha del presidente Petro se pensó que su mensaje sería acorde a la postura del mandatario para responder a la marcha del 21 de abril, pero no fue así. La funcionaria escribió en sus redes un mensaje que fue celebrado por diferentes sectores, alegría que duró muy poco.

En el balance de las marchas del día de hoy, una frase que aprendí de un muy querido amigo en Cali: Comunicar es gobernar. Gobernar es comunicar. Hay un segmento importante de Colombianos y Colombianas a quienes el mensaje del Cambio no le está llegando. Explicaciones pueden…

No obstante, ese tono conciliador de los funcionarios y esperado por miles de marchantes duró poco porque el presidente Petro calificó la movilización como “débil” y nuevamente usó su discurso del golpe blando.

“Hoy se expresaron en libertad unos, las fuerzas populares deben responder, este 1 de mayo. No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado. La suerte del gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces”.