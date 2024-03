Desde Cancillería denuncian que en inspección de la SIC obtuvieron datos de extradiciones y hasta requisaron celulares personales

Sin embargo, desde uno de los sindicatos de la Cancillería denunciaron que se habrían presentado supuestos excesos y extralimitaciones en sus funciones, pero, además, se habrían llevado información sensible relacionada con temas claves del Ministerio de Relaciones Exteriores como extradiciones, solicitudes de asilo, entre otros.

Francisco Burchardt Melo, presidente del sindicato de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (SEMREX), le contó a SEMANA la denuncia que transmite de los funcionarios de la Cancillería que vivieron esas presuntas violaciones. Dice que ellos no quieren hablar directamente por temor a represalias, pero le contaron lo sucedido.

Dicen que les pidieron sus computadores y en algunos casos hasta sus celulares personales. Ese es el caso de un funcionario que denunció este supuesto abuso, le dijeron que debía entregarlo a pesar de que no hace parte de los equipos de la Cancillería. Le mencionaron que si no lo hacía, estaría obstruyendo a la justicia. Asegura que le pidieron no borrar nada. “Un abuso total”, denunció Burchardt. Afirma que tampoco habrían tenido asesoramiento legal ni acompañamiento de ningún tipo.